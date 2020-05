Comercios de Orizaba esperaban vender más el 10 de mayo pese a pandemia: CANACO

Las ventas del 10 de mayo para los afiliados de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, no fue lo que esperaban, indicó el presidente del organismo empresarial, Francisco Jiménez, quien destacó que en esto influyó mucho el filtro sanitario colocado por autoridades municipales para prevenir la transmisión del coronavirus.



"Esperabamos un repunte en las ventas en los giros más acordes a la festividad. De acuerdo al sondeo realizado sobre esta fecha, nuestros afiliados reportan que restaurantes tuvieron un incremento en ventas entre 20 y 50 por ciento sólo en pedidos para llevar; pastelerías entre el 50 y 80 por ciento; florerias entre un 30 y 50 por ciento; ropa, zapaterías, accesorios vinos y licores entre un 5 y 10 por ciento".



Añadió que los filtros que fueron instalados en el Centro de la ciudad para evitar la transmisión del COVID-19, repercutieron en las ganancias.



"Estos filtros impedían que las personas pasaran al Centro porque no cumplían con lo requerido por el Ayuntamiento o en su defecto, tardaban mucho en la revisión".



De hecho, acentuó que estas estrategias sanitarias que aplicó el Ayuntamiento son muy buenas para evitar la transmisión pero para el comercio son abrumadoras y difíciles.



"Esto le está dando la puntilla a los comercios que todavía seguían laborando, ahora parece que el remedio sale más caro que la enfermedad".



El empresario destacó que pueden entender la sana distancia pero esto sin duda provocó el cierre del centro de la ciudad y la gente se asusta y no sale de sus casas, por ende no compra.