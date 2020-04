Comercios de Orizaba quiebran por coronavirus

A tres semanas de la cuarentena, hay un 35 por ciento de comercios que ya cerraron sus puertas definitivamente, principalmente los que se dedicaban a la venta de comida y del sector turismo pero se estima que en una o dos semanas podría cerrar 60 por ciento, señaló Francisco Jiménez Haces, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Orizaba.



Mencionó que el sector terciario está aguantando un poco más pero esperaban que el informe que dio, el pasado domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera más benéfico para las MiPymes, lo cual no fue así.



Indicó que al momento, sólo esperan que el jefe del Ejecutivo federal recapacite, pues no se está pidiendo no pagar impuestos, tampoco evadir responsabilidades que tienen, como el IMSS, CFE, ISR, “únicamente estamos pidiendo pagar el segundo semestre del año”.



Si no es así, indicó, muchos negocios se van a acabar y la afectación va a ser mayor que por el coronavirus.



Agregó que estiman que en una o dos semanas, más de 60 por ciento de los micro y pequeños negocios van a estar cerrando por falta de liquidez, porque los comercios viven de sus ventas del día.



Señaló que no todos los patrones tienen un ahorro para poder enfrentar una situación como la que se vive y por ello es que se está pidiendo al Gobierno Federal y al Estatal que se difieran los pagos.



Indicó que si tan sólo en los negocios afiliados a la CANACO de Orizaba hay 18 mil agremiados y se cierra el 60 por ciento, se perderían alrededor de 9 mil empleos.