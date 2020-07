Comercios de Tantoyuca volverán a cerrar ante aumento de casos COVID-19

Ciudadanos del municipio de Tantoyuca tendrán que regresar a implementar medidas sanitarias de "máximo riesgo" después de que la Secretaría de Salud a nivel Estado, determinara que la ciudad debe estar en Semáforo Rojo.



Esto luego de que los casos han ido en aumento en las últimas semanas, con 20 pacientes positivos y 4 defunciones. El incremento provocará el cierre de actividad no esenciales, sin embargo, la población se resiste a este cambio, aseguró el vocero de Salud Municipal, Fernando Castillo Acevedo.



En entrevista, indicó que se ha observado un cambio drástico en comparación a los primeros días que SESVER aplicara el Semáforo Amarillo y Naranja para la ciudad de Tantoyuca. Señaló que la población se relajó y dejó de coadyuvar en las medidas de higiene, provocando que se retornara al Semáforo Rojo a partir de esta semana.



Actividades no esenciales que se ofrecen en algunos sitios, entre ellos los espacios públicos tendrán que volver a cerrar sus instalaciones para posteriormente reanudar. Hace varios días fue la reapertura de gimnasios, iglesias y parques recreativos, se permitía el ingreso bajo ciertas restricciones, no obstante, a partir de ahora tendrán que pausar actividad.



"Tenemos que continuar, sabemos que la gente está cansada no fastidiada, tiene que protegerse y cuidarse; el uso del cubrebocas es fundamental, no debe de haber niños y ancianos en el primer cuadro sobre el Centro. Hay casos en los que no se les ha hecho estudios y en Tantoyuca no se le hace estudio al paciente ambulatorio, es un gran problema porque no se puede confirmar el caso, queda descartado en la estadística. Sabemos que hay gente que está falleciendo y en estudio de radiografía son compatibles de COVID-19 que definitivamente no entraron en esta estadística", refirió con preocupación el encargado del Concejo de Salud Municipal.



Se informó que en la ciudad de forma desafortunada se han efectuado algunos sepelios con presencia de muchas personas, sin descartar la comorbilidad, puede existir alguna similitud con el COVID-19.



"Hemos estado insistiendo a las familias que independientemente del padecimiento que tienen algunas personas y que fallecen, no debe efectuarse los velorios, sin embargo, se han hecho y ha ayudado a que esto crezca, se han enfermado los que acuden a estos eventos donde hay mucha gente, sobretodo en los sepelios. Hay serios problemas en algunas colonias donde hay familias completas y que están enfermas", afirmó el galeno al notificar que hay pacientes con el virus, mientras exponen a otros.



El especialista mencionó que Tantoyuca tiene una cercanía con varios municipios, ya que en menos de dos semanas lograron un repunte en casos por COVID-19, desde Chicontepec, Tempoal y Pánuco, este último con cerca de los 50 pacientes positivos; el panorama luce desalentador si en los próximos días no se toma en cuenta el plan preventivo.