Comercios de Veracruz-Boca del Río cumplirán con evaluación sobre higiene

Luego de que la Secretaría de Salud en Veracruz informara que establecimientos comerciales podrán autoevalu arse para certificar que atienden recomendaciones contra COVID-19, comercios de Veracruz-Boca del Río iniciarán el trámite, aunque la mayoría no están abiertos.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza, informó que previamente se habían reunido con representantes de la dependencia y acordaron los lineamientos para el regreso económico de la nueva normalidad."Ahorita ya está en servicio y empiezan a trabajar para irse registrando y decir que cumple, esto no quiere decir que vayamos a empezar a trabajar, porque estamos en foco rojo, hasta que las autoridades cambien y nos den el banderazo vamos a trabajar".En dicha plataforma, los empresarios deberán proporcionar sus datos y responder unas cuantas preguntas para luego recibir un cartel que podrán poner a la vista del público, con el que se asegura que cumplen medidas de higiene."Ya salió en la Gaceta Oficial del día de ayer y en el artículo 9 nos están pidiendo el registro y captura en la plataforma electrónica temporal y este registro será obligatorio, están dejando en nuestras manos el cumplimiento, nosotros vamos a entrar a la plataforma, llenar los requisitos y decir si cumplimos o no cumplimos".Entre los requisitos de protocolo sanitario, se contempla el uso de cubrebocas, sanitización y gel antibacterial, entre otras medidas.