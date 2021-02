Comercios de Veracruz descartan ganancias en San Valentín por Alerta Preventiva

El comercio formal en Veracruz y Boca del Río no espera repunte de ventas por el Día del Amor y la Amistad, al contrario, ante las medidas emitidas por el Gobierno del Estado para reducir la movilidad del 12 al 15 de febrero, señalan que será una fecha que a diferencia de otros años no tenga derrama económica.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la región de Veracruz, José Antonio Mendoza García, lamentó que la situación económica ante la crisis sanitaria siga golpeando a los negocios locales y con ello, los cierres de éstos.



"Estamos viendo que probablemente ni siquiera se logre llegar a números normales puesto que la pandemia sigue, siguen los contagios, siguen los cierres de los negocios. (Con) la orden del Gobernador de cerrar los fines de semana, va a ser muy difícil lograr un buen incremento a las ventas".



Ante la situación de emergencia por el virus del SARS-CoV-2, muchos optarán por enviar el amor y la amistad a través de mensajes y medios electrónicos pero no mediante un obsequio físico.



"Tal vez los medios electrónicos van a ser la sustitución de los regalos y ahora sean a través de mensajes las felicitaciones y esto perjudica considerablemente al sector comercial. La situación está bastante delicada".



Los comerciantes veracruzanos aseguran que han estado trabajando de manera conjunta para buscar proyectos en los que puedan apoyar a los negocios que están en situaciones a punto del cierre.