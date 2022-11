Comercios de Xalapa esperan vender más por Navidad

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, calculó que las ventas incrementarán entre un 10 y 15 por ciento durante las fiestas navideñas.Dijo que esto es posible ya que se está empezando a generar la "sinergia colectiva" luego de la pandemia de COVID-19, que rompió la posibilidad de que las familias se reunieran en diciembre y celebraran juntas."Estamos empezando a generar esta sinergia colectiva de tantos años y que la pandemia rompió de alguna manera y en este momento seguramente vamos a tener ventas superiores de entre el 10 y 15 por ciento arriba de lo que estamos viviendo”, manifestó.Además, Luna Gómez señaló que durante el Buen Fin, que se desarrolló del 18 al 21 de noviembre, dicho porcentaje estuvo entre el 5 y 10 por ciento, lo que calificó como "natural" dado el fenómeno inflacionario que se vive actualmente en el país.“Ya vimos hace unos días con el Buen Fin que tuvimos un repunte, no el que esperábamos, entre el 5 y 10 por ciento de las ventas, que es normal es natural, hay un proceso inflacionario, de la pérdida de poder adquisitivo derivado de ello; sin embargo, la ciudadanía está empezando a salir a las calles y volver a consumir”, externó.Reiteró que en esta época decembrina habrá un movimiento económico mayor, de allí que indicara que es importante que las obras que se ejecuten en la ciudad, afecten lo menos posible al sector comercial en este periodo vacacional que se avecina."Eso no implica que hayamos recuperado las ventas que tenían antes de la Pandemia, nos estamos recuperando sí, pero nos estamos recuperando paulatinamente a sabiendas de que tenemos una situación económica muy compleja", insistió.El líder empresarial dijo que tras un estudio que realizaron, obtuvieron que derivado de las obras que se realizan en la ciudad, se ha tenido afectaciones importantes en los negocios cercanos, de ahí que hicieron la petición de suspender los trabajos de rehabilitación en Arco Sur unos días.“Esta petición que hemos hecho al alcalde es para evitar esas afectaciones, sabemos, entendemos y estamos de acuerdo en que las obras se tienen que realizar y que era imperante para Xalapa porque no se había realizado; sin embargo, la parte de la recuperación económica viene dándose y esto nos apoyará muchísimo”, destacó Carlos Luna Gómez.