Comercios de Xalapa iniciaron la “nueva normalidad” sin indicaciones de Alcaldía

Algunos establecimientos comerciales de Xalapa están a la espera de las indicaciones del Ayuntamiento para poder operar con “la nueva normalidad” por la pandemia de COVID-19.



Es el caso de algunas cafeterías del centro de la ciudad, como “La Parroquia”, donde uno de sus encargados comentó que sus superiores no les han comunicado con certeza la nueva forma de dar servicio. Hasta ahora, trabajan con menos del 50 por ciento de su aforo y menos personal.



Explicó que antes de la pandemia, mantenían un horario de 7:00 a 23:30 horas y ahora, cumplen de 8:00 a 22:00 horas de lunes a domingo.



Ahora, esperan que la Alcaldía emita la Gaceta en la que establezcan nuevos lineamientos, como han acatado estos meses.



En otro establecimiento, "Chulo, pizza, café", Erick Rincón, dueño del lugar, explicó que han estado al tanto de los mensajes de las distintas autoridades federales, estatales y municipales. Resaltó que desde que comenzó la pandemia, cerraron para después ofrecer servicio a domicilio.



Mencionó que hace un par de semanas abrieron al público con un 25 por ciento de ocupación, como se ha solicitado, aunque la gente ya no acude.



"En realidad acabamos de abrir, estuvimos cerrados más de 3 meses. Hace como semana y media decidimos abrir porque ha sido complicado mantener los negocios y el sueldo de los empleados. No hemos tenido una indicación puntual de un organismo de comercio que venga y nos diga cómo debemos operar pero hemos tratado de estar informados de las precauciones y todo lo demás".



El servicio de buffet que prestaba esta cafetería está suspendido hasta el momento y continúan con el servicio a domicilio.



“Nuestra ventas descendieron bastante, yo creo que en un 100 por ciento, nos estamos manteniendo de nuestros ahorros porque realmente no estamos teniendo utilidades. Quizás el panorama no es idéntico en todo el país, aunque escuchamos las conferencias a nivel federal, aquí es diferente y se están tomando medidas extras. Lo que permitimos es un 25 por ciento”.



En días pasados, el Gobierno Estatal anunció nuevas medidas que permiten la apertura de algunos giros. En el caso de los restaurantes, se autorizó que abran con el 25% de ocupación, sin venta de bebidas alcohólicas, manteniendo las medidas de sana distancia, gel en la entrada, mesas con sanitizante y todos sus trabajadores con careta o cubrebocas.