Comercios de Xalapa siguen todas las medidas sanitarias para evitar contagios COVID-19

El regidor quinto e integrante de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Diego David Florescano Pérez, afirmó que el Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) está realizando inspecciones a negocios para verificar que cumplan con las medidas sanitarias implementadas en el marco de la pandemia COVID-19.Durante entrevista, indicó que hasta el momento no se han ejecutado cierres de locales, sólo apercibimientos cuando se detecta que los aforos no son los acordes al color del semáforo epidemiológico en que se encuentra el municipio."Los empresarios están entendiendo y ellos mismos ayudan para evitar llegar a un cierre que les provoque una afectación económica", afirmó Florescano PérezEl Regidor dio a conocer que, lejos de estarse olvidando el uso de gel y la toma de temperatura al momento de ingresar a los establecimientos, es algo que se aplica cada vez más, rutinariamente."Al contrario, es algo que llegó para quedarse, los comerciantes y los empresarios lo tienen ya establecido (...) Donde yo he ido sí (obligan a aplicarse gel y revisan la temperatura corporal) pero bueno, vamos a hacer una visita de nuevo y tenemos comunicación con ellos para decirles que no bajen la guardia en ese sentido", detalló.El integrante de la Comuna Xalapeña reiteró que el Ayuntamiento está siguiendo todas las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como estatal, a fin de evitar la propagación del virus."Ahorita lo que estamos haciendo es hablar con las personas de que nos tenemos que cuidar todos, los comerciantes tienen que hacer sus filtros sanitarios como se marca el momento, buscar lugares más ventilados y los aforos ir reduciéndolos multitudinariamente", agregó.Reiteró que el DIAC vigila el cumplimiento de las normas y aclaró que en el caso de establecimientos comerciales que tienen espacios abiertos, como algunas cervecerías, tienen un cierto aforo diferente a los que sólo cuentan con espacios cerrados."Sí lo estamos haciendo con mucho gusto (las revisiones), cuidando también no afectar a la ciudadanía, de la parte de la pandemia; pero también la economía xalapeña, como la del resto del país, no aguanta para estar cerrando".El edil concluyó diciendo que la administración capitalina apuesta por la cultura de la prevención, donde todos asumen el papel se cuidarse para poder seguir con la reactivación económica.