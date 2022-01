Comercios de Xalapa ya no quieren cerrar otra vez por COVID

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR), Bernardo Martínez Ríos, dijo que, considerando la apertura económica que hubo en el 2021, el sector empresarial se encuentra optimista por el inicio de este año; sin embargo, reconoció que el sector empresarial está alerta ante el avance de los contagios COVID-19 y sus variantes, pues esto podría frenar el crecimiento de la actividad comercial.“Hoy todavía estamos alerta por el tema de la pandemia, de la salud pero hoy todo el comercio tiene que tener el ánimo de que debe ser un año mucho mejor que los dos años anteriores”, dijo.Explicó que todavía no se ha dicho si habrá un nuevo confinamiento y cierre de negocios para tratar de frenar la propagación del virus.“Todavía no hemos sido informados de qué medidas serían las que en un momento dado habrían que tomarse para poder disminuir esta ola de contagios, ésta es una cuarta ola con otras características muy distintas a las que tuvimos”, detalló.Martínez Ríos informó que el sector empresarial no abogaría por los cierres comerciales, sino por seguir manteniendo las medidas sanitarias y algunas restricciones:“Nos parece que hoy ya no estamos viviendo esta ola de síntomas que eran más perjudiciales para la salud y la vida”, manifestó el líder de la CANACO-SERVITUR en Xalapa, al tiempo que pidió estar atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud (SS).También mencionó que la pandemia y el aumento de la inflación en el último año han causado mucha incertidumbre a los comerciantes, pues tener un alto índice afecta no sólo al sector empresarial, sino a toda la ciudadanía.“Eso nos hace estar muy atentos, ser cautos y prudentes en la toma de decisiones y hoy esperamos que a lo largo de los meses podamos ir viendo cómo se van desempeñando los indicadores económicos. Sí hay preocupación por parte del sector, no lo puedo negar”, abundó.En cuanto a la seguridad y los hechos delictivos que se han suscitado en el Estado en tiempos recientes, Martínez Ríos hizo un llamado a las autoridades para que retorne la paz y se castigue a los responsables de estos incidentes violentos.“En días pasados tuvimos un evento con un socio, entraron a su casa, lo golpearon a él y a su esposa, lamentablemente falleció y nosotros hoy estamos muy consternados, tristes y preocupados pidiéndole a la autoridad que se esclarezca esto y se llegue a las últimas consecuencias”, dijo.Finalmente, el líder empresarial solicitó que se sigan creando condiciones de seguridad para que lleguen más inversiones a la entidad, ya que, a su juicio, este clima de violencia es consecuencia de la falta de oportunidades.“No queremos que hoy esto vaya a empañar el trabajo que se está haciendo y sobre todo que nosotros como sector empresarial tengamos que tomar medidas de seguridad más allá de la pandemia, lo cual nos pone siempre en una situación muy complicada para hacer nuestro trabajo”, concluyó.