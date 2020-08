Comercios del Centro de Veracruz Puerto demandan que se reabra paso a vehículos

Empresarios con negocios ubicados en el Centro de Veracruz pidieron a las autoridades que levanten la prohibición de acceso vehicular en la zona.



De acuerdo al presidente de la Comisión de Turismo de la COPARMEX, en Veracruz, Sergio Lois Heredia, ya le presentaron una propuesta formal, por escrito y de manera personal al alcalde Fernando Yunes Márquez, en una reunión.



El empresario indicó que son más de 40 dueños de empresas ubicadas en el primer cuadro quienes le entregaron está petición al munícipe.



Lois Heredia señaló que los cierres viales generan que la actividad económica se inhiba pero no ofrece ningún resultado para reducir el riesgo de contagios de COVID-19.



“Dentro de estas peticiones, la más fuerte, la que nosotros recalcamos con enfásis, es que no continúe el cierre de las vialidades, porque muchos coincidimos que sólo inhibe la actividad comercial y no vemos que funcione para el tema de la pandemia y reducir los contagios”, indicó.



Comentó que dentro de esta petición, los empresarios se comprometieron con la autoridad municipal para mantener las medidas sanitarias que están implementando en sus negocios, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio.



Afirmó que todos los negocios peticionarios cuentan con filtros estrictos de sanidad en los accesos a sus comercios, además de atender a los clientes con el uso de cubrebocas y, en los casos necesarios, guantes y caretas.