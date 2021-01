Comercios del Centro de Xalapa lamentan pérdidas tras cierre del fin de semana

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Sánchez Ávila, solicitó a las autoridades estatales tener mayor control en los tianguis de la entidad, específicamente de Xalapa y no sólo en los centros de las ciudades.



Comentó que al restringir la movilidad en los centros de algunos municipios, afectó al comercio establecido y ha originado que crezca el comercio informal.



“En el caso de Xalapa, el Centro estuvo totalmente muerto y creo que por ahí no van las cosas. Es fomentar sí el control en los comercios pero hay que decirlo también, es fomentar lo informal. Aquí sí tienen todos los controles y en los tianguis no se tiene nada”, dijo.



Criticó que estas medidas por parte del Gobierno del Estado originaron nuevamente pérdidas económicas a los empresarios, cuando estos son los únicos que acatan las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19.



“Creo que nos debemos de cuidar todos, debemos dejar de asistir a fiestas. El problema es que no nos ha quedado claro. Para el sector, lejos de dispersarse, las familias terminaron concentrándose en plazas comerciales, avenidas y negocios de la periferia de la ciudad".



Por ser un día después del cierre de movilidad, refirió que aún no se puede precisar cuáles fueron las pérdidas por estas restricciones implementadas del 14 al 17 de enero.