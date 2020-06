Comercios se pasarán a la informalidad por falta de apoyo, advierte CANACO

Debido a la pandemia y a la poca ayuda del Gobierno Federal al sector comercial, empresarios veracruzanos contemplan pasarse a la informalidad, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, José Antonio Mendoza García.



Aun cuando han insistido a los agremiados a la CANACO que se mantengan en la legalidad, la situación económica los está orillando, debido a que no cuentan ya con recursos para el pago de impuestos y demás gastos corrientes.



"Esto de que abandonan el comercio formal y habrá quienes se vayan al comercio informal que parece increíble pero está siendo más apoyado por las autoridades federales que al mismo comercio formal. Algunos empresarios están tomando esa opción, puesto que en el comercio informal está teniendo más apoyos y está obteniendo la manera de poder recuperarse de lo que acaban de perder".



Si bien hay interés de mantener sus negocios abiertos, ya hay un gran número de comercios que están en "calidad de cierre total" debido que no pudieron superar la crisis sanitaria.



Los que están pensando en abrir, podrían hacer pero ya en la informalidad, "muchos comerciantes están dudando en reabrir sus puertas".



El representante del comercio formal señaló que más de la mitad del comercio está en condiciones del cierre, si no logran un financiamiento a través de créditos, mientras que el 30 por ciento del resto del comercio, ya no podrá recuperarse.



"Estamos a punto de cierre un 60 por ciento, es alarmante, es una situación crítica. Y estamos previendo que el 30 por ciento de todo el negocio formal cierre definitivamente".



La parte del sector que se mantiene aflote son los que no dejaron de operar por estar considerados esenciales.