Comienza a crecer número de pacientes con coronavirus en IMSS de Coatzacoalcos

Debido al número de personas enfermas, el Hospital General de Zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coatzacoalcos, cerró el piso de cirugías y lo habilitó para atender a pacientes con Coronavirus.



Este inmueble mantenía a los enfermos en el área de enfermedades respiratorias, sin embargo, su capacidad ya no es suficiente para tenerlos ahí.



Se dio a conocer que este martes por la noche, se esperaba la llegada de dos pacientes de Minatitlán, por lo que serían 17 hospitalizados en el nosocomio.



Aunado a esto, derechohabientes se quejaron por el pésimo servicio que brindan y el mal trato por parte de la trabajadora social encargada de revisar el carnet de citas de los pacientes.



Aseguraron que los hacen esperar más de media hora afuera, pese a que ya tienen su cita establecida, exponiéndose más en un ambiente de vulnerabilidad.



“Pues voy a ver si me van atender o no porque luego no hay ni nefro, pues hacen mal si ya tenemos citas deberían pasarnos al consultorio del médico y no tenernos aquí exponiéndonos, de por si estamos indefensas, bajo el sol”, detalló Candelaria Martínez.



Y es que el hospital, como parte de los protocolos de salud, no se está permitiendo el acceso más que a personas citadas para evitar aglomeraciones, mientras tanto, las demás tienen que esperar en fila afuera como en las sucursales bancarias.



Afuera del nosocomio se observó que familiares instalaron una carpa y hasta en una hamaca esperan por sus enfermos.