Comienza recuperación económica en Xalapa, ocupación hotelera alcanzó 20%

Durante la etapa más fuerte de la pandemia, la ocupación hotelera en Xalapa, llegó a ser del 3 por ciento, lo que obligó al cierre de alrededor de 10 hoteles y al paro temporal de otros 20, mencionó el empresario hotelero Eduardo Blanco Guillaumín, quien lamentó la falta de promoción por parte del Ayuntamiento y la Secretaría de Turismo.



Comentó que, durante el pasado periodo de semana santa, en la capital se reportó una ocupación de alrededor del 20 por ciento, lo cual fue bueno, tomando en cuenta las consideraciones actuales.



Dijo que tradicionalmente Xalapa no tiene una ocupación hotelera alta durante semana santa y combinado con la pandemia por COVID-19, el porcentaje del 20 por ciento fue bueno, y ayudó un poco al sector a generar empleos.



Sin embargo, resaltó la importancia de que las autoridades municipales junto con la Secretaría de Turismo generen acciones de promoción a favor de la capital.



Señaló que en el caso de la Dirección Municipal de Turismo, hay gente preparada, que cuentan con buenas ideas, sin embargo el Ayuntamiento de Xalapa no ha respaldado con recursos tales acciones.



En el caso de la Secretaría de Turismo lamentó que no ha habido apoyo alguno para la capital del Estado y se desconoce de las acciones en general para incentivar la llegada de turistas a Veracruz.