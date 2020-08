Comienza segunda fumigación contra el dengue, en Río Blanco

Por segunda ocasión en el año, el ayuntamiento de Río Blanco llevará a cabo la fumigación contra el mosco transmisor del dengue a todo el municipio, indicó el alcalde David Velásquez Ruano.



Recordó que si bien la atención está centrada en el COVID-19, no se puede bajar la guardia contra el dengue, de ahí que el ayuntamiento que encabeza haya decidido destinar recursos propios para llevar a cabo esa acción preventiva.



Mencionó que la intención es que las unidades municipales recorran desde las 19 horas las calles de las colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales para fumigar y así acabar con el mosco adulto.



Sin embargo, indicó, eso no es suficiente para prevenir el dengue, por lo que se requiere de la colaboración de los ciudadanos para que no tengan cacharros en sus patios o azoteas en donde pueda acumularse el agua y servir como criaderos.



Comentó que el ayuntamiento mantiene una campaña permanente de descacharrización para recoger lo que los ciudadanos desechan y así combatir tanto al mosco adulto como los criaderos potenciales y larvas.



El presidente municipal recomendó a la población seguir las indicaciones de las autoridades de salud para prevenir el dengue, como es tapar en la casa todos los recipientes en donde se almacene agua.



Cabe mencionar que las acciones de fumigación iniciaron el lunes y continuarán hasta el viernes 4 de septiembre.