Comienzan operaciones INSABI, sustituye a Seguro Popular y basta presentar CURP o INE

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) comenzó a funcionar este primer día de 2020 para ofrecer de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos sin seguridad social, informó su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar.



Con la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar, las personas sin seguridad social recibirán atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, porque ya no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas.



A partir del 1 de enero de 2020, los beneficiarios del INSABI solo deberán presentar su credencial del INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud.



Por tanto, ya no necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza.



Tampoco tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente.



Quienes cuenten con póliza de afiliación ya no necesitarán presentarla porque ese documento queda sin efectos a partir del 1 de enero.



De acuerdo con el artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos solo se deben reunir tres requisitos.



El primero es encontrarse en territorio nacional.



Segundo, no ser derechohabiente en IMSS o ISSSTE.



Tercero, presentar la CURP, la cual se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado de nacimiento.



El Insabi inicia funciones como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.



En un comunicado, Juan Antonio Ferrer Aguilar señaló que a través del Insabi habrá atención para todos los padecimientos, incluso para aquellos que generan altos gastos, como el VIH o cáncer, así como medicamentos gratuitos.



Detalló que para lograr sus objetivos, se recuperarán gradualmente clínicas, centros de salud y hospitales que están en en el abandono, se basificará a trabajadores, se aumentará el personal sanitario y se aprovechará la experiencia de quienes laboraban bajo el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).



Ferrer Aguilar mencionó que se cuidará que no falten medicamentos y equipamiento de última generación, además de que se fortalecerá el primer nivel de atención, con énfasis en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.



El nuevo instituto, que sustituye al Seguro Popular, se creó a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y actuará bajo la rectoría de la Secretaría de Salud con criterios de universalidad, igualdad e inclusión, detalló el comunicado.