Comisión de abuso de autoridad en Veracruz, sin consentimiento por Senado de la República

La Comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz, se creó sin el consentimiento del grupo parlamentario de MORENA en el Senado de la República.Por esta razón, de acuerdo con el periódico REFORMA, esta situación podría debilitar el liderazgo de Ricardo Monreal Ávila como coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta.Dicho medio nacional informó que un grupo de 29 legisladores morenistas se reunirá el próximo viernes 28 de enero para discutir “asuntos de interés”, entre ellos la comisión sobre Veracruz."Compañeras y compañeros: hemos decidido reunirnos el viernes 28 de enero a las 16:00 en el Auditorio Octavio Paz del recinto del Senado, a fin de abordar asuntos de interés común; entre otros, el tema de la comisión sobre Veracruz, que no se discutió ni acordó al interior del grupo parlamentario".El documento de la convocatoria publicado por REFORMA agrega que también va dirigida a la bancada de Encuentro Social. La reunión se realizaría previa al inicio del periodo ordinario de sesiones en el Senado que arranca el 1 de febrero.Hasta ahora un grupo de 29 parlamentarios -de los 61 que integran la bancada- concedió su firma en señal de consentimiento para asistir a la reunión.De acuerdo con REFORMA, la convocatoria tiene como trasfondo el debilitamiento de la figura del coordinador del grupo, Ricardo Monreal.Apenas en diciembre la senadora morenista por Veracruz, Gloria Sánchez Hernández, acusó que la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO), presidida por Monreal Ávila, violentó el reglamento de la Cámara Alta y no respetó la representatividad o la mayoría morenista al integrar dicha comisión.Explicó que por esta razón los acuerdos de dicho órgano carecen de validez, puesto que correspondía al pleno del Senado aprobar su integración y no a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios.Ante la polémica generada, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Josefina Guevara Guembe, solicitó a su homóloga en el Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, confirmar la existencia formal y legal de la Comisión Especial para Investigar la supuesta existencia de probables abusos de autoridad en Veracruz.Hasta la semana pasada, Sánchez Cordero seguía sin dar respuesta, es decir que la Comisión aún carece de validez ya que el pleno del Senado todavía no la avala.El periodo de sesiones de la Cámara Alta concluyó el 17 de diciembre de 2021 y fue el 23 de diciembre que, en sesión extraordinaria, los coordinadores que integran la JUCOPO acordaron la conformación de la comisión especial de Veracruz, con lo que se inició la investigación de presuntos abusos del Gobierno de Veracruz y la posibilidad de la desaparición de poderes en caso de que sea procedente.El órgano especial quedó integrado sin respetar la representatividad de MORENA, al asignar a Dante Delgado Rannauro como presidente (MC), así como Eduardo Ramírez Aguilar (MORENA), Julen Rementería del Puerto (PAN), Beatriz Paredes Rangel (PRI), Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Sasil Dora Luz de León (PES).Con 61 senadores, MORENA es mayoría en la Cámara Alta pues el PAN únicamente tiene 21; el PRI tiene 13; MC cuenta con 8; PVEM tiene 6; el PT tiene 4; el PES tiene 4; el PRD tiene 3 y 6 senadores sin grupo.