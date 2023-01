Comisión de Agua en Río Blanco convoca a realizar pago anual anticipado

Mientras que la jefa de la oficina del servicio de agua, dependiente de la CAEV, exhortó a los usuarios a realizar el pago anual anticipado del servicio, ciudadanos exigieron que primero mejoren el servicio de desabasto de agua, porque de potable no tiene nada.Y es que por una parte, Carmen Salas Vaca, titular de la CAEV en Río Blanco, dijo que de los 15 millones que deberían recaudar por el servicio de agua anual, no captan ni la mitad, generando un serio rezago.Por ello de diciembre a febrero aplican el descuento por pago anual anticipado, en apoyo a jubilados y pensionados con el descuento del 50 por ciento y del 10 por ciento a usuarios en general.Sin embargo, la opinión de usuarios, ante el anuncio ha sido de reclamo debido al desabasto del servicio, el cual consideraron grave, además que el agua no es potable, solo entubada.Por ello, se estima que en este año no mejore la recaudación, pero también que la época de estiaje siga afectando el abasto del servicio en colonias de este municipio.La titular de la oficina dijo que esperan ser una oficina recaudadora y sustentable, por lo que seguirán ofreciendo facilidades de pago a quiénes se mantienen en rezagos y recuperar recursos que permitan seguir ofreciendo el servicio.