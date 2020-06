Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz entrega tarde los apoyos

Familiares de desaparecidos denunciaron retrasos en los apoyos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEAIV).



Al respecto, Sara González Rodríguez, madre de Ivanhoe Mass González, desaparecido desde el 14 de marzo de 2010, acusó que la CEAIV no aporta a tiempo las ayudas correspondientes para rentas y canasta básica.



Mientras que en el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a varias familias se les adeuda desde el Ejercicio 2016.



"2016, 2017, 2018, 2019... A los tres meses que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ordenó que se tenían que haber dado, no se les dieron a muchos y se están violando los derechos de las víctimas y mucha gente no tiene qué comer por esta situación", dijo.



Recordó que existen audios donde se escucha a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez, en actitudes prepotentes contra las víctimas.



"Donde ella se está expresando que con la CEAV nos sacamos la lotería y le pido que esté en mi lugar si realmente nos sacamos la lotería".



Acusó que la Comisión Estatal sóolo deposita recursos de manera selectiva, cuando el propio Ejecutivo lo autoriza.



"Y no: tiene que ser mes con mes y sanseacabó, siempre ha sido un problema estatal porque se ponen a investigar y dicen que tienen casa, sí, tienen casa pero también hacen traslados".