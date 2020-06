Comisión de Atención a Víctimas debe cambiar, no desaparecer: Familias

Colectivos de familiares de personas desaparecidas protestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para solicitar a la Federación cambios ante la mala labor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aclarando que no buscan su desaparición.



"Nos quitaron la asesoría jurídica de la Federación, los apoyos para las familias. Somos muchas familias que tenemos casos en la Federación y había un asesor para 10 familias. Es inhumano lo que la CEAV pone para los colectivos. No queremos que desaparezca", dijo la señora Graciela, madre de Sandra Jennifer, desaparecida en 2012.



Explicaron que, en solidaridad con colectivos en la Ciudad de México, exigen la destitución de Mara Gómez como titular de la Comisión.



"Estamos en apoyo a nuestras compañeras que están en México pidiendo ser atendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la CEAV haga el retiro de la señora Mara Gómez".



Graciela comentó que la CEAV influye en que los colectivos puedan realizar los trabajos de campo, es decir, la búsqueda de fosas clandestinas, en penales y demás labores. "Ellos tendrían que hacerlo, no nosotras, no las familias, son trabajos de campo, no de escritorio", dijo.



Las madres demandaron que continúen las búsquedas, pues mantienen la esperanza de encontrar a sus hijos, primos, hermanos o amigos.



"Que no dejen de buscar, que no quiten esa área, que sigan buscando, el que busca encuentra. Yo sé que están en un lugar, no es posible que con tanto recurso no encuentren", lamentó otra de las integrantes de los colectivos, “no queremos justicia, o que agarren al que fue".