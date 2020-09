Comisión de Gobernación del Congreso atenderá conflictos en 3 municipios

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, descartó la intervención o buscar la destitución alcaldes que han sido señalados por tener conflictos en la zona centro y aseguró que cada caso se analizará y se procederá conforme a la Ley.



Al acudir a Orizaba para dialogar con el alcalde, Igor Rojí López, explicó que en los casos de Mixtla de Altamirano, Rafael Delgado y Coetzala se apegarán a las leyes.



Comentó que en lo que se refiere a Coetzala, el lunes habrá una reunión con la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Comisión de Gobernación.



En cuanto a Mixtla de Altamirano, comentó que ese caso también se analiza, pero no hay conflictos en ese municipio, pues incluso el lunes estuvo en Zongolica y platicó con gente de ese lugar y le reportaron que todo está bien.



Señaló que al momento no se habla de remoción de ningún alcalde ni del presidente del Concejo Municipal de Mixtla, aunque en cada uno se hará lo pertinente conforme a la Ley.



Respecto al rezago legislativo señalado como grave por parte de panistas, comentó que esta Legislatura ha sacado adelante reformas importantes y sus integrantes no han llegado solo a sentarse en la curul a gastarse el erario.



Aludió a que los anteriores diputados se gastaban 13 millones en galletas, ahora solamente 300 mil pesos, y esa es la diferencia.



Durante su estancia en Orizaba, el presidente de la JUCOPO acompañó al alcalde Igor Rojí y a la presidenta del DIF, Marianna Abascal, en la entrega de útiles escolares para niños de primaria del municipio, los cuales se hicieron llegar a los directores de cada plantel.