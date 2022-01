Comisión de Monreal contra Veracruz suma más detractores en Senado

El senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por Zacatecas, José Narro Céspedes, exhibió a través de redes sociales la ilegalidad en las acciones de la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, así como el hecho de que no pueden hablar en nombre del Senado cuando no ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara Alta.Al respecto, el legislador de Zacatecas, Estado que fue gobernado por Ricardo Monreal Ávila y actualmente por su hermano David Monreal Ávila, señaló que: “La llamada Comisión Especial para investigar abusos de autoridad en Veracruz no cumple con el proceso legislativo. No existe legalmente y ya está actuando. Hace declaraciones y golpea a un gobierno legal y legítimamente constituido a nombre del Senado mexicano”.Este pronunciamiento se suma al realizado en el mismo sentido por otros Senadores de MORENA, quienes han cuestionado el actuar en el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO), Ricardo Monreal, quien promovió la constitución de la Comisión Especial luego que su secretario técnico, José Manuel “N”, fuera detenido por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herrera durante el pasado proceso electoral.Ante la inconformidad por parte de Senadores de MORENA con el actual de Ricardo Monreal, incluso se prevé que se discuta al interior de la fracción parlamentaria su remoción como Coordinador, con lo que también abandonaría la Presidencia de la JUCOPO.