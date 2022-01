Comisión de Monreal y Dante no tiene aval del Senado, confirma Beatriz Paredes

La senadora priista Beatriz Paredes Rangel confirmó que la Comisión Especial que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos y el debido proceso en Veracruz, será ratificada por el Pleno en su momento, ya que es plural y tiene el respaldo de todas las fracciones parlamentarias.La legisladora recordó que la Comisión surgió a raíz de la detención de José Manuel “N”, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, de quien afirmó, enfrenta un caso prefabricado, pues al momento no existe un sólo dato de prueba fehaciente que lo vincule con el homicidio de René Tovar, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.En entrevista radiofónica, indicó que a partir de esa creación, han ido llegando a la Comisión diversos casos de otros presuntos abusos, adelantando que todos serán investigados."El caso del doctor (José Manuel “N”) es la gota que derramó el vaso y hay una decisión del Senado de la República de coadyuvar con los ciudadanos veracruzanos para exigir que se aplique plenamente la ley en ese Estado", dijo.Al señalar que no tiene opinión respecto a la postura de Cuitláhuac García Jiménez, quien este martes minimizó la Comisión diciendo que es un invento, Paredes Rangel indicó que las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes, pues en ésta confluyen todos los grupos parlamentarios, incluido MORENA y quienes han sido sus aliados."Además de su integración, vamos a cumplir todas las formalidades. Será ratificada en su momento por el Pleno del Senado. Y en función de ello, cuando se cumplan todas las formalidades, los dictámenes que dicte la Comisión sí pueden ser vinculantes", dijo.Afirmó que en este momento, la Comisión se encuentra recabando datos de los casos y enfatizó que no hay tintes políticos de por medio, sino que esto tiene que ver con que se respeten los derechos humanos en Veracruz y haya un debido proceso."Es un clamor de la ciudadanía veracruzana; estamos recibiendo otras denuncias y sólo revisaremos denuncias debidamente documentadas. No se trata ni de generar ni de inventar acusaciones. Se trata de que el Senado ejerza su tarea de vigilante del Pacto Federal, del Federalismo y del respeto a los derechos humanos", acotó.Finalmente, dijo que están abiertos a coordinarse con el Ejecutivo y Judicial a nivel federal para robustecer las indagatorias y hacer llegar las resoluciones que determinen en la Comisión, con el fin de encontrar apoyo para proceder contra las violaciones en el Gobierno Estatal.