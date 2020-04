Comisión de Vigilancia de Cámara de Diputados federal extiende plazo de suspensión de labor

Debido a que no se encuentra en posibilidades de realizar sus funciones y atribuciones ante la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19, que orilló a las autoridades sanitarias restringir las actividades públicas y extender el plazo de resguardo domiciliario hasta el 30 de abril de las personas que no realizan actividades esenciales, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, determinó suspender los plazos y términos legales del periodo comprendido del 20 al 30 de abril de 2020.



La medida es con la finalidad de respetar los derechos humanos y garantías de seguridad jurídica, audiencia y debido proceso de las y los servidores públicos y particulares que intervienen en los diversos procedimientos;



Por ello, durante ese periodo la referida Unidad de Evaluación y Control y sus Unidades Administrativas que la integran, no recibirá denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no iniciará investigaciones y, en el caso de faltas administrativas no graves, no impondrán las sanciones que correspondan.



Tampoco conocerá y resolverá los recursos que interpongan los servidores públicos sancionados por faltas no graves; no participará en los actos de entrega/recepción de los servidores públicos de mando superior de la ASF; ni llevará el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la ASF.



Tampoco conocerá y resolverá de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, derivadas del incumplimiento a la normativa aplicable a la ASF en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados; y no atenderá denuncias.



La suspensión de los plazos y términos legales podrá ser prorrogada o suspendida, de acuerdo a la evolución de la emergencia sanitaria.