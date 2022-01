Comisión del Senado contra Veracruz es ilegal y golpista: Gobernador

La creación de una Comisión Especial en el Senado de la República para indagar presuntos abusos de autoridad en Veracruz es ilegal, pues no cuenta con el aval del Pleno de la Cámara Alta, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al calificar este hecho como “golpista” contra el Estado.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Ejecutivo del Estado expuso que con la supuesta conformación de dicha comisión, se violentó la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, así como el Reglamento de la Cámara de Senadores.“En ningún caso tienen facultades para dictaminar; hablo de las comisiones especiales. Quien exige se cumpla el Estado de Derecho viola su propia legislación; no sé si un acuerdo supere la ley, creando una Comisión violenta estos mandatos”, apuntó.Es por lo anterior que García Jiménez reiteró que ante esta situación, considera que esta comisión no tiene facultades, ya que surge de una acción que violenta la ley.“Ellos me tienen que instruir en temas legales”, dijo en alusión a lo expuesto este martes por el senador Dante Delgado, quien le recomendó leer la ley.En este sentido, el Mandatario recordó que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión en el artículo 39 dice que las comisiones las debe crear el pleno, no la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).“En este momento para mí, como no ha pasado por el Pleno, no tiene facultades”, asentó.El Gobernador de Veracruz dejó en claro que en caso de que el Pleno del Senado avale la Comisión, será respetuoso y dispuesto a que se realicen las revisiones necesarias, no obstante, pidió que también se plantee la Comisión para investigar a entidades como Tamaulipas.Además, ante la acusación de que la entidad de mantiene presos políticos y viola sus derechos humanos, señaló que es parte de un juego mediático para generar una expectativa o una opinión.“Sigo esperando la comisión de Tamaulipas. Si el Pleno del Senado ratifica la propuesta de la JUCOPO yo la respeto, no hay problema pero que sea parejo”, asentó.