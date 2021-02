Comisión Electoral Nacional del PAN atenderá elección interna en Veracruz Puerto

Veracruz fue el único municipio que registró una jornada de elección interna con violencia y enfrentamiento, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, al tiempo que hizo un llamado de unidad a los militantes del puerto tras los hechos registrados el pasado domingo.



Señaló que la dirigencia estatal se mantuvo al margen de la contienda interna por la Alcaldía de Veracruz y lamentó que se registraran estos incidentes porque como partido están en contra de ese tipo de acciones que responden a personas que no pertenecen a Acción Nacional.



"Iba muy tranquilo y se suscitó con gente que no es del partido, gente que no tenía nada que ver y que estuvo tratando de incidir en elección que es únicamente para los panistas. Cada candidato actuará conforme al marco legal".



Tras estos hechos, afirmó que debe ahora buscarse unidad porque viene ahora una contienda mucho más fuerte, que es la del próximo 6 de julio.



“Yo hago un llamado al diálogo, a la unidad y lo más importante es que viene una elección al exterior y es todavía más difícil y sobre todo una elección más dura. Es importante la unidad y ver el asunto en el ámbito legal que es como se debe desarrollar. Estamos al margen de la actuación legal que haga candidato, estaremos auxiliando a la Comisión Electoral nacional".



Afirmó que hubo observadores de la Comisión Nacional del PAN en la contienda en la que se enfrentaron Miguel Ángel Yunes Márquez y Bingen Rementería Molina y será la Comisión Organizadora Electoral Nacional la que determine el asunto de Veracruz.



Guzmán Avilés afirmó que en los demás municipios, la jornada fue de unidad y democracia, sin incidentes mayores.