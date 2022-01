Comisión Especial del Senado es legal, le falta formalidad: Abogado

Aunque el Derecho Constitucional sí le da legalidad, la denominada “Comisión Especial para investigar violaciones al debido proceso en el estado de Veracruz” del Senado de la República carece de una formalidad debido a que está sujeta a un trámite pendiente de solventar, observó el abogado Fidel Ordóñez Solana.“Entendemos que es plenamente constitucional el hecho de establecer una comisión en la forma que lo hicieron y requiere un requisito que no es de legalidad, sino de formalidad”, dijo en entrevista.El defensor añadió que esto ha dado lugar a una confusión, siendo que la legalidad se refiere a todos los actos que las autoridades tengan con los ciudadanos; dado que la Cámara de Senadores sólo debe revestir un procedimiento ya establecido en la ley para cubrir una formalidad jurídica.“La senadora Beatriz Paredes es muy clara en el sentido de emitir un criterio de naturaleza jurídica donde dice que la Junta de Coordinación Política es la que propone dicha Comisión y el reglamento así lo establece y así se puede hacer”.Y es que la legisladora tlaxcalteca refirió que se requiere la ratificación del Pleno de la Cámara Alta para operar al 100 por ciento y dicho trámite se resolvería a principios de febrero.“Y entonces ahí sí: la Comisión cuenta con legalidad en su trabajo de investigación porque no va a dictaminar: es una comisión de investigación”.Dijo que lo claro en esta Comisión analizará una probable intromisión del Poder Ejecutivo con el Legislativo o el Judicial, de modo que sus competencias no “choquen” unas con otras.“Y la observación que se ha estado haciendo es que la Fiscal General del Estado (Verónica Hernández) que depende del legislativo, acuerde directamente con el titular del Ejecutivo, siendo poderes que deben mantenerse separados y que ahora rebasan la coordinación y que se entienda que hay un abuso de autoridad por la intromisión del Ejecutivo sobre el legislativo en lo que hace la Fiscalía”.