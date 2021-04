Comisión Estatal de Búsqueda espera que se definan cambios en Ley de FGR

La encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz, Brenda Cerón Chagoya, aseguró que para acelerar los trabajos de búsqueda e identificación en la entidad es necesario esperar que se modifique la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, iniciativa que actualmente se discute y ha causado reclamos de víctimas y organizaciones.



"Aquí la voluntad existe. Los jueces son los que determinan la última cuestión que son las sábanas y las autorizaciones. Esto se tiene que ver como una emergencia y modificar las leyes que sean necesarias para que podamos coordinarnos. En este momento está la discusión en el Senado de la República, porque quieren modificar la Ley Orgánica de la FGR", dijo la funcionaria.



Explicó que la Comisión se basa en los lineamientos que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que dar inicio a la identificación de los restos humanos, es un proceso tardado hasta no tener la autorización de un juez.



"Es una armonización. Primero se tiene que dar la discusión, una vez que se discuta, tenemos que ver cómo se aterriza a nivel local. Esto es algo que se tiene que ver como una lucha que han venido haciendo las familias. Esta es una emergencia a nivel nacional".



Detalló que en lo que va del año 2021, se tiene un reporte de 260 personas desaparecidas, con un aproximado del 60 por ciento de personas localizadas, correspondientes a búsqueda inmediata.



"Seguimos recibiendo a través reportes de larga data con estas actividades que estamos haciendo, de personas que nunca se acercaron o atrevieron a poner el reporte".



Para finalizar, informó que ya se iniciaron labores de búsqueda en la Estancia Garnica, gracias a las tecnologías recientemente adquiridas por la Comisión.



"Hasta el momento no hemos localizado nada. Estamos descartando áreas de construcción, vamos a revisar todo hasta agotar todas las herramientas necesarias", concluyó.



Activistas han advertido que los cambios que se plantean a la FGR significará un retroceso pues la Fiscalía ya no tendría la obligación de atender sus casos ni participaría en el Sistema Nacional de Búsqueda y se relega a la sociedad civil de otros temas en la materia.