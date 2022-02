Comisión Estatal de Búsqueda no actúa ante desaparición de cordobeses, acusan

Familiares de Sergio Rueda Daniel, Liliana Rueda Daniel y Luis Ronzón Montiel, todos originarios de Córdoba, acusaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), de incurrir en dilación en las acciones para dar con su paradero a tres y dos años de no conocerse su rastro, respectivamente.Con una manifestación en la plaza Lerdo de Xalapa, en la que expusieron en un tendero las supuestas anomalías en las que presuntamente ha incurrido el organismo gubernamental; los seres queridos de estas personas pidieron que se implementen los protocolos y de actúe, presimiéndose que siguen con vida.Luisa Ronzón Montiel, madre de Luis, un joven de 29 años desaparecido desde el 9 de enero del 2020, dijo que la exnovia está judicializada por este caso."Estamos exigiendo a la Comisión de Búsqueda que realmente haga una búsqueda como debe ser, se les ha pedido que hagan cosas que son obligaciones. No nos responden, yo ya tengo una queja en el Órgano de Control Interno,quién me cierra la queja diciendo que no hay ninguna anomalía, cuando sí existen; tengo una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)", indicó la madre mientras enseñaba la carpeta de investigación sobre el caso de su hijo.Entre las irregularidades que ha conocido, enumeró, están que ha recibido oficios sin firmas de la encargada de la CEBV, al tiempo que indicó que con el paso de los dos años, se ha ido dando cuenta que incumple sus funciones."En la Ley de estipula que debe realizar un análisis de contexto, yo lo solicito por escrito a seis meses de su desaparición, lo mandan a Fiscalía General del Estado (FGE) dos meses después con datos erróneos; en febrero de 2021 vuelvo a pedir un segundo análisis de contexto, y me lo presentan en julio, seis meses después, llevamos dos años en esto y todo lo que me presentan en generalizado, no individualizado", acusó.Por su parte, Marcelo Salinas, esposo de Liliana, pidió a las autoridades que de adopten las medidas urgentes que permitan saber dónde se encuentran ella y su hermano,quienes de dedicaban al préstamo de dinero y de quienes no se sabe nada desde el 16 de julio de 2019.Pidió que con estas acciones se pueda dar fin a la violación a los derechos humanos que han sido objeto como familiares de estás personas de 41 y 39 años, respectivamente."Hoy exigimos a la CEBV la impostergable obligación de búsqueda de nuestros familiares, con toda la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación necesaria para lograr su localización", mencionó en la protesta, al tiempo que enfatizó que por este hecho, cuatro personas fueron judicializadas, luego de que fingieran un autosecuestro y al pagar el rescate, ya no supieron más de sus seres queridos.Además, Nayeli Guarneros Zarandona recordó que hay diferentes protocolos que puede implementar la Comisión de Búsqueda pero hasta el momento no hay un plan de búsqueda, ni un análisis de contexto; y apuntó que la información que tienen de la desaparición, ya está en manos de la Fiscalía, que no puede avanzar debido a las demoras en la búsqueda."Está en coordinación con la CEBV, pero ésta no quiere actuar (...) Por este caso hay cuatro detenidos, pero ellos interpusieron un amparo y es lo que detiene el proceso para poder hacer las investigaciones", lamentó Guarneros Zarandona.