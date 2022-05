Comisión Nacional de Búsqueda crea estrategia dirigida a Personas Migrantes Desaparecidas

Debido a que la búsqueda de personas migrantes desaparecidas requiere de un enfoque transnacional dada la necesidad de coordinar acciones e intercambiar datos entre instituciones, familias y organizaciones de diversos países, la Comisión Nacional de Búsqueda, presidida por Karla Quintana Osuna, acordó integrar la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas.La Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas es un espacio de coordinación, intercambio y actualización continua de información, promoción de buenas prácticas y seguimiento del Instituciones, Organizaciones Civiles, colectivos de familiares de personas migrantes desaparecidas y otros organismos sociales especializados en asistir a migrantes en tránsito y buscar a quienes han desaparecido.La Mesa estará integrada por participantes relacionados con la búsqueda de personas migrantes, así como peritos y expertos nacionales e internacionales.La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas será la encargada, como SecretaríaTécnica, de coordinar las reuniones de la Mesa de Búsqueda.Dicha iniciativa promoverá la integración de experiencias, proyectos e iniciativas existentes que tienden a la búsqueda, localización e identificación de personas migrantes desaparecidas.También participará la Comisión Forense creada mediante el Convenio de Colaboración para la Identificación de Restos Localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León; así como el Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de ElSalvador; el Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de Honduras; el Banco de Datos Forenses de Migrantes Desaparecidos del Estado de Oaxaca; el Banco de Datos Forenses sobre Migrantes no Localizados del Estado de Chiapas; el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación; y The Forensic Border Coalition, entre otros organismos internacionales que en cualquier momento podrán solicitar a la Secretaría Técnica su incorporación a la Mesa.