No es con buenas intenciones como se puede apoyar al gremio periodístico de Veracruz, dijo José Manuel Pozos Castro, diputado local del grupo legislativo de MORENA en el Congreso del Estado.



Durante la comparecencia de Ana Laura Pérez Mendoza, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), el legislador aseveró que no solo se puede estar pensando en buenas intenciones.



A la Comisionada le pidió que confirmara si al interior de la CEAPP hay amenazas y “denuncias fuertes” en contra de algunas personas que ahí laboran y qué medidas se están ejerciendo, pues de lo contrario, estaría incurriendo en una responsabilidad seria.



Sin embargo, a la comisionada no le dio tiempo responder al cuestionamiento directo.



