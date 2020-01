Comisionado de CEAPP reitera que la ley lo ha encontrado libre de responsabilidad

Apreciable representante y Director de Alcalorpolitico.com:



A través del término que me concede la ley, mediante mi derecho de réplica he de manifestar que nuestra labor periodística y la función como comisionado de la CEAPP, no comparten aseveraciones que se hacen sin fundamento, en relación a esos presuntos actos de corrupción de los cuales se me pretende señalar.



Quiero informar que hemos sido respetuosos de todos los llamados que me han concedido los periodistas a lo largo de estos años, en cuanto a mis funciones en la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas; en la mayoría se ha logrado abonar en el tema de un beneficio individual o grupal, bajo las circunstancias de gestión que están apegadas en un reglamento, pero reitero que somos integrantes de un pleno, abiertos al diálogo y a la participación en beneficio del gremio periodístico.



Al igual que por más de 15 años de trayectoria como periodista, he sido objeto de señalamientos y agresiones con respecto a la publicación informativa de un servidor, que en forma objetiva se logra bajo el respaldo de distintos medios de comunicación y que me ha permitido obtener reconocimientos en el plano laboral y personal, agradeciendo esa distinción que se da en lo estatal y nacional.



Actualmente la denuncia que está interpuesta ante las autoridades de impartición de justicia en el estado de Veracruz, hasta este momento, me ha sido informado por la vía legal, que se agotaron varias instancias, y prevaleciendo el Estado de Derecho y bajo esa presunción de inocencia, han sido los argumentos válidos, los que confirman, la no responsabilidad del ejercicio en mi contra, ante cualquier delito del que se me acusa.



Por otro lado, he dado seguimiento a todos los requerimientos a los que se me convoca, ya sea desde la Contraloría interna en la Comisión, solicitudes de transparencia y de forma extraordinaria a los asuntos en los que el Congreso del Estado requiere de la intervención de los integrantes de la misma Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas.



Si más por el momento, agradezco sus atenciones y contribuyamos a la verdad, en miras de un mejor país.



Atentamente

Pedro Díaz Cruz

Comisionado de la CEAPP.