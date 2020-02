Comisionados de IVAI retrasan asuntos; los denuncian ante Fiscalía

El abogado Filiberto Lozano acusó que los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) incurren en delitos de abuso de autoridad y omisión al retrasar expedientes de solicitudes de información de forma arbitraria.



Por lo anterior, acudió ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para interponer una denuncia en contra de los funcionarios.



Aseveró que personalmente puede comprobar que hay 200 peticiones de información a sujetos obligados que no fueron ratificadas por el pleno del Instituto, la mitad de los 400 que hay en la entidad.



“Y tenemos 2 mil recursos de revisión en rezago, son los que estaremos dando cuenta desde 2018; son acumulados para simular”, acusó.



Consideró que la denuncia podría derivar en la separación de los cargos de los consejeros, puesto que no están cumpliendo con sus funciones.



Como coordinador de la Asociación Flor de Lis AC, dijo que desde 2012 han ejercido el Derecho de acceso a la información y pueden dar cuenta que una solicitud de información puede resolverse en plazos de hasta 2 años, lo que en su opinión favorece la corrupción.



“Del 2018, hoy apenas se están resolviendo recursos para decir a ciudadanos tienen o no razón (…); si llegáramos a tener el supuesto caso que obliga al IVAI a dar información, se tiene que esperar a que cause estado, que no sea recurrida y después de 2 o 3 meses, saber si se pueden ejercer las medidas de apremio”.



Finalmente, acusó que cada año los comisionados buscan más presupuesto, argumentando estar saturados; sin embargo, han realizado viajes al extranjero y giras en más de 20 Estados de la República abandonando sus funciones y generando los aplazamientos que vive el Instituto.