Comisiones de agua de Coatepec y Banderilla tienen cuentas por aclarar

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de 2020 en las comisiones de agua potable de los municipios de Coatepec y Banderilla.En lo que refiere a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, el informe refiere la existencia de un saldo no ejercido conciliado de 501 mil 642.44 pesos, lo que demuestra que no se ejerció en su totalidad el recurso recibido, por lo que no se cumplió con el principio de anualidad y se indica que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).Por ello, la Comisión de este municipio gobernado por el alcalde Luis Enrique Fernández Peredo, tendrá que solventar el presunto daño patrimonial.En tanto, la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Banderilla, enfrenta un presunto daño patrimonial por 246 mil 425.02 pesos.Entre las irregularidades detectadas por el organismo, se encuentra que el Banco Nacional de México, S.A., muestra un saldo no ejercido por 229 mil 320 pesos y el ente no presentó la comprobación de su aplicación o inversión, además, de que el recurso no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).Asimismo, la Comisión hizo retenciones a sus empleados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); pero no enteró ante la autoridad competente 26 mil 298.08 pesos, aunque posteriormente presentó evidencia del pago, quedan por justificar 17 mil 105.02 pesos.