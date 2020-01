Comité Ciudadano Anticorrupción sigue inconforme por recorte a presupuesto

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Emilio Cárdenas Escobosa, calificó como "un ataque" la disminución del presupuesto para el ente por parte del Poder Ejecutivo y la LXV Legislatura.



Dicho a lo anterior, dos lecturas, la primera siendo un simple error y la segunda, como una "embestida más", dada la tónica de endurecer las situaciones financieras del organismo revisor.



Enfatizó que aunque pueden recurrir a una petición de ampliación de presupuesto ante el Congreso, es un "tema delicado"; dado que las remuneraciones a los miembros las ampara las confederales y locales.



"Se va a plantear que se autorice una ampliación, pero me parece que es un tema delicado, es un tema de ley, está en la Constitución de la República y en la ley del SEA, que los integrantes del Comité Ciudadano se dedican de manera exclusiva a esta tarea y no pueden trabajar en ningún lado".



Indicó que en diciembre, el SEA debió abordar, en sesión ordinaria, la disminución de presupuesto; sin embargo, al no existir quórum, el asunto se pospuso a enero, mas, al no existir quórum en la sesión de este martes 21, el tema continúa pendiente.



"En diciembre, el Comité se debía pronunciar sobre el proyecto de presupuesto para el SEA y al final, el Congreso aprobó una reducción, (...) Y este año nos deja en mismas circunstancias". indicó.



Recordó que en el rubro de servicios generales, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Legislatura no consideraron un presupuesto para los honorarios del CPC, equivalente a 33 mil pesos por mes por integrante.



"Es reglamentario, en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que los integrantes del Comité Ciudadano deben dedicarse de tiempo exclusivo y no pueden dedicarse a trabajar en ningún otro lado", dijo.