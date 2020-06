Comité ciudadano de Sistema Anticorrupción debe buscar que rendición de cuentas se haga realidad

José Guadalupe Altamirano Castro, como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), tiene la gran responsabilidad de enfrentar a un sistema que opta por cooptar a todo aquel que le cuestiona, que lo señala e inclusive, que busca desaparecer a aquellas instituciones, que en buena lid quieren ayudar al engrandecimiento del Estado y del país, por simple motivos de ideología e intolerancia, aseveró Carlos Luna Gómez, presidente de la Comisión de Selección del CPC del SEA.



Luna Gómez, luego de la toma de protesta de Altamirano Castro como integrante del CPC, agregó que no existe la libertad de expresión ni tampoco la seguridad personal y que las reglas del juego se han complicado, pues poco han cambiado para hacer bien las cosas en el Gobierno y en las dependencias.



“Hoy en día, nuestro Gobierno se empeña en poner contra la pared a todas las instituciones tachándolas de ineficientes, en parte razón se tienen, pues de casi todos es sabido que cada puesto político ha servido para engrandecer a unos pocos y que en nada se han preocupado por las necesidades del pueblo”.



Aseveró que los bolsillos de los de siempre siguen hinchándose a costa del erario público.



“Es de valientes señalar con puntos y comas quienes son y el Comité de Participación Ciudadana tiene la gran responsabilidad de trasladar los deseos ciudadanos a través de la toma de decisiones y transformar todo ello en la conformación de políticas públicas que transparenten el actuar de los funcionarios e instituciones y que la rendición de cuentas se convierta en una realidad papable”.



Agregó que esa es la responsabilidad de la persona que hoy tiene la gran encomienda ciudadana de abonar a un sistema que está ahorcado política y económicamente y deberá luchar por los derechos de los ciudadanos y transparentar lo que se tenga que transparentar y de rendir cuentas.



Asimismo, anunció que después de tres años, la Comisión de Selección del CPC del SEA culmina su responsabilidad, por lo que el Congreso del Estado deberá seleccionar a otros nueve ciudadanos para la conformación de una nueva Comisión.



En esos tres años, expuso, el camino fue con muchos obstáculos desde el tema monetario porque se actuó sin presupuesto, hasta el entendimiento de que tocar intereses de quienes detentan el poder los colocó, a veces, en una situación poco agradable.



“Y para el Comité de Participación ciudadana tampoco ha sido tarea fácil su tránsito, las bases no son sólidas aún y hay mucho que hacer para el engrandecimiento de una institución que llevó muchas décadas para conformarse”.



“No le voy a fallar a Veracruz”



“No le voy a fallar a Veracruz”, afirmó José Guadalupe Altamirano Castro al rendir protesta para un periodo de cinco años improrrogables como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).



Durante la ceremonia protocolaria realizada de manera virtual a causa de la pandemia del COVID-19, expuso que comparte la preocupación de luchar contra el cáncer de la corrupción que se ha incrustado por décadas en las entrañas del país y de Veracruz.



Agregó que solo con la unidad se logrará bajar los índices que han colocado a México y a la entidad veracruzana con altas prácticas ajenas a la honestidad y a la ética y que lo ha colocado lejos de la responsabilidad con los ciudadanos.



Dijo que llega al CPC del SEA con el ánimo de sumar y de aportar a la política nacional y estatal anticorrupción, son tener la intención de la confrontación, de la descalificación ni de la acusación infundada, sino que será puente para disminuir la distancia entre gobierno y ciudadanos.



A quienes participaron en el proceso de selección los invitó a sumarse a la lucha contra la corrupción y les aseguró que tienen las puertas abiertas.



Altamirano Castro, mencionó entre las acciones de trabajo que habrá de implementar el fortalecimiento institucional y operativo del CPC fortaleciendo su marco normativo y administrativo.



Y la promoción del respeto y la cultura de la legalidad para prevenir actos de corrupción desde el hogar hasta las escuelas; así como la capacitación a servidores públicos.



“Vamos a servir al pueblo, hacer eso fortalece la justicia social, vamos a establecer una permanente conexión con la sociedad, con la academia, con la iniciativa privada y con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la medida de las posibilidades”.