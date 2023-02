Como a los afrodescendientes, “me quieren detener”: Cisneros

“Estoy muy tranquilo, (…) no me rajo”, dijo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos cuestionado sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó que debe analizarse la denuncia en su contra de la diputada Ruth Callejas, quien lo acusó de violencia política de género.En entrevista previa a la presentación del Segundo Encuentro Cultural Me Llena de Orgullo, en el municipio de Coatepec, el funcionario estatal refirió que no es candidato y se encuentra atendiendo las actividades propias de su encargo.Y es que como parte de la determinación del Tribunal, le legisladora espera que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) avale inscribir al Secretario en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, con lo cual el funcionario estaría impedido a contender por cargos públicos.Al respecto, Cisneros afirmó que en la actualidad al igual que como hace 500 años, se trata de “detener a los afrodescendientes”.“A nuestros paisanos afrodescendientes, en la vida los han querido detener de muchas maneras, hace 500 años los quisieron detener teniéndolos amarrados del cuello y de los pies y a lo largo de la historia los han querido discriminar borrándolos de la historia; en esto ahora también nos quieren detener, pero lo que les puedo decir es que los afrodescendientes somos mucha pieza, no nos rajamos ni nos doblamos”, dijo.El funcionario aseguro que se encuentra “muy tranquilo”, ante la petición que hiciera la legisladora de para incluirlo el catálogo de violentadores del Instituto Nacional Electoral (INE).Dejó en claro que atenderá cualquier petición que le haga el órgano electoral.“Los afrodescendientes somos liberales, siempre hemos buscando la libertad y la participación de todos principalmente de las mujeres”.Sobre ser registrado como posible violentador de mujeres, el Secretario de Gobierno dijo que eso se le puede preguntar a las alcaldesas que lo acompañan en sus eventos, quienes lo conocen bastante bien, “empezando por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que es mi paisana”, sostuvo.Para finalizar, recordó que en donde más alcaldesas hay es en la zona de la cuenca del Papaloapan, su tierra.Cabe recordar que la acusación de la legisladora al funcionario estatal se generó cuando Ruth Callejas cuestionó a Eric Cisneros en comparecencia sobre las acciones para prevenir la violencia feminicida en la Entidad, recibiendo como respuesta que su partido no les daba oportunidad a las mujeres y las postulaba para cargos en lugares donde no tenían posibilidades de ganar; y que si el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) no le hubiese “corregido la plana” a MC, ella no hubiera llegado a ocupar ese escaño.