Como a policías, cuidamos a delincuentes porque "son humanos": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que en su Gobierno se cuida a los elementos federales al evitar que haya enfrentamientos pero señaló que también se cuida a los integrantes de bandas del crimen organizado, ya que, afirmó, también son humanos.En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que tanto la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional ahora tienen formación para evitar enfrentamientos y para utilizar más la inteligencia que la fuerza.“Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa (SEDENA), de la Guardia Nacional (GN) pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, dijo.En Palacio Nacional, luego que se hiciera viral un video donde se observa a un grupo armado perseguir y expulsar del municipio de Múgica, Michoacán, a una caravana de personal de la SEDENA, el Ejecutivo federal aseguró que esta fue “una actitud responsable”.Aseguró que la persecución hecha por los presuntos delincuentes fue porque se buscaba que los militares no entraran a un sitio donde se encontraron laboratorios de drogas.“Ayer en las redes sociales circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del Ejercicio, los van siguiendo. Entonces eso se usó para decir '¿En qué país vivimos?' hasta personajes famosos desde luego del partido conservador hablando de que no había autoridad, de cómo se humillaba así al Ejército”.“Ayer que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable, ¿qué pasó después? Eso es lo que vamos informar, porque iban detrás de ellos, siguiéndolos, porque no querían que se supiera, que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después”, afirmó.