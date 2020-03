Cómo desinfectar tu celular de coronavirus y bacterias

El COVID-19 también conocido como coronavirus ya arribó a México, por lo que es importante seguir las medidas de seguridad señaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el contagio.



Las precauciones también deben aplicarse a dispositivos electrónicos como celulares y tabletas. De acuerdo con Daniel Aguilar, director de Comunicación de LG México, se debe tener claro que los electrónicos no representan en sí un riesgo de contagio, lo que si lo representa, es tenerlos sucios y sin las medidas de limpieza necesarias, hablando no solamente del COVID-19 sino de otro tipo de virus como el de la gripe o los que provocan enfermedades gastrointestinales.



Por ello, el primer paso para mantener tu electrónico limpio, “es que tus manos estén limpias también”, dijo Aguilar. Puntualizó que esta recomendación va acompañada de con qué vas a limpiar tus gadgets. “Si tu smartphone no cuenta con una certificación IP68 (estándar internacional que indica que un dispositivo puede ser sumergido en agua a profundidades de hasta un metro), no debes lavarlo con agua y jabón. En su lugar utiliza una microfibra. Si no cuentas con una, puedes utilizar una franela con una mezcla que contenga 60% de agua y 40% de alcohol. Con eso no dependerás necesariamente de algún desinfectante”.



Sin importar si utilizar las toallitas o la franela, debes tener cuidado de no empapar tu dispositivo, ni de que el líquido ingrese en el puerto de carga, el de los audífonos o el de las bocinas. “Solamente se necesita una baja cantidad de líquido, no es necesario empapar el teléfono”, comentó el representante de la empresa surcoreana.



“Esta acción es más que suficiente para que tu teléfono esté limpio de bacterias y de virus en un 99.9%. No obstante, no podemos asegurar que remueva totalmente al coronavirus (COVID-19), ya que todavía no se conoce al virus en profundidad, pero con todos los demás virus y bacterias funciona igual. Es decir, este método logra remover virus como el de la Influenza H1N1, el de la gripe, bacterias gastrointestinales etcétera.”, indicó el director de Comunicación de LG México.



PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PARA NO DAÑAR TU DISPOSITIVO



Para evitar cualquier eventualidad al desinfectar tu dispositivo, primero, debes lavarte las manos. Asimismo, para estar protegido, es recomendable limpiar tu teléfono o tableta tres veces al día, “antes de desayunar en la mañana, antes de comer al medio día y antes de cenar en la noche, justo para evitar que si ya te lavaste las manos, y tomas tu teléfono, te vuelvas a ensuciar”, recomendó Aguilar.



Mantener la pantalla desinfectada es importante, ya que de acuerdo con la OMS, el vidrio como el que incluyen las pantallas de los teléfonos inteligentes, puede albergar virus como el SARS (enfermedad respiratoria viral causada por un tipo de coronavirus) hasta por 96 horas, o cuatro días a temperatura ambiente.



Asimismo, la OMS señaló en su estudio “Documento de consenso sobre la epidemiología del síndrome respiratorio agudo severo” que este tipo de coronavirus pierden efectividad después de haber sido expuestos a diferentes desinfectantes utilizados comúnmente.



IMPORTANCIA DE MANTENER LIMPIO TU SMARTPHONE



Las recomendaciones de Daniel Aguilar toman mayor relevancia, si se considera que un teléfono inteligente en promedio tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro, mientras que nueve de cada 10 contienen un microbio potencialmente propagador de alguna enfermedad, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona, Estados Unidos.



La bacterióloga Judith Trujillo, docente de Medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana, aseguró que existen varias posibilidades de contagiarse hasta de tuberculosis si se comparte el smartphone con alguien que padezca la enfermedad.



Esto debido que, al estar en contacto con un dispositivo manipulado con alguien con tuberculosis, se pueden inhalar partículas no visibles al ojo humano que contienen las bacterias que la propagan. "Los celulares pueden contener mucha más suciedad de lo que parece a simple vista", y añade: "Gérmenes con alta potencialidad para transmitir infecciones en oídos y piel o incluso bacterias letales como la E. coli, responsable de infecciones gastrointestinales".



RECOMENDACIONES PARA REDUCIR CONTAGIOS



De acuerdo con la Organización mundial de la Salud y la Secretaria de Salud, para evitar cualquier tipo de contagio, debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Una alternativa son las soluciones a base de alcohol en gel.