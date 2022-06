“Ni Dios podrá hundir este barco”

Por supuesto, corresponde al pueblo norteamericano sacudirse de quienes gobiernan dando preferencia a los ricos. La clase opulenta convirtió el sueño americano en una pesadilla sólo para satisfacer su insaciable codicia. Es la misma clase, promotora de las políticas de mercado, la que sobreexplota al hombre y destruye la naturaleza. Siendo los Estados Unidos el oasis de esa sociedad opulenta y cede de la tecnocracia capitalista que la alimenta, un fin parecido al del Titanic podría ser su destino, de no cambiar el rumbo.Definitivamente no, las ganancias de las corporaciones nunca han estado mejor. La nueva crisis, básicamente, es de credibilidad, pues ya pocos creen que sea posible superar la inequidad social privilegiando a los dueños de los medios de producción. Sus grandes mentiras fueron desnudadas por el economista John Kenneth Galbraith quien evidenció que el propósito de la economía de libre mercado es la apropiación de los bienes públicos y despojar al trabajador. Este canadiense (1908-2006) nacionalizado estadounidense en 1930, fue asesor de John F. Kennedy, catedrático en Harvard y autor de varios libros. Para la elaboración de esta nota se consultó su libro titulado La Sociedad Opulenta (1958) y algunos de sus textos recopilados con el encabezado “El engaño del libre mercado”.Kenneth, en el año 2000, dijo de los economistas creadores de una semántica neoliberal destinada a cambiar la connotación de la palabra “capitalismo”, que cometían unporque rinden un servicio sigiloso a los capitalistas. Dicho término fue desplazado por las frases “modelo de mercado y libre mercado”. Y agregó: “Este cambio minimiza, o aun borra, el papel que juega la opulencia individual en la sociedad. Es difícil imaginar un cambio semántico que beneficie más a los que disfrutan del poder que concede el dinero”. Kenneth, consideró además que la riqueza de la sociedad opulenta estaba sustentada en la promoción artificial del consumo masivo, la inflación y en las desigualdades internas. En este sentido expresó: “Cuanto mayor sea la cantidad de bienes que adquiere la gente, tanto mayor es el volumen de envoltorios que desecha y tanto mayor es la cantidad de basura que se debe eliminar. Todo es negocio. “Si no se proporcionan los servicios de saneamiento adecuados, la contrapartida de una opulencia creciente será una suciedad (y pobreza) cada vez más intensa”. Naturalmente, aunque no fue llamado conspirador, sí fue censurado y reprimido por el poder.El tiempo ha evidenciado que el planeta y los humanos no podrán soportar más el ritmo de expoliación actual. La demanda de ganancias es un hoyo negro voraz cuyo futuro es engullirse a sí mismas y al planeta. Se entiende que ante las alternativas del colapso o la hiperinflación el sistema opte por sobrevivir. Pero es inaceptable que lo haga a costa de la vida toda, reseteando el infame sistema mediante la implantación de un “Nuevo Orden Mundial”. Sus voceros del(FEM) han difundido masivamente las partes publicables del plan.Al respecto, Ralph Epperson, autor del libro El Nuevo Orden Mundial (1989) aclaró que dicho plan estaba programado para que comenzara el primero de enero del año 2000, pero que la primera referencia se encuentra en los billetes de un dólar; en los cuales se imprimió, en 1935, el sello de Estados Unidos que incluye la frase: “ANNUIT COEPTIS NOVUS ORDO SECLORUM” cuya traducción es “Anunciando el nuevo orden mundial”. En 1975 (periódico Seattle Post-Intelligencer) Kissinger dijo: nuestra nación está especialmente dotada para desempeñar un papel creativo y decisivo en el nuevo orden mundial. Al año siguiente 32 senadores y 92 congresistas presentaron el documento “La Declaración de Interdependencia” en Washington D.C. donde dice: “Hace dos siglos nuestros antepasados hicieron nacer una nueva nación; ahora debemos unirnos con otras para hacer nacer un nuevo orden mundial”. De este plan se originaron la terapia de choque, los gánsteres económicos, el Consenso de Washington y la Cuarta Revolución Industrial. Todo coordinado por los dueños de los monopolios farmacéuticos, tecnológicos, militares y financieros, y sus aliados del FMI y Banco Mundial.Después de la caída de la cortina de hierro en 1989, el imperio intensificó sus planes para desclasar, idiotizar, inmovilizar y despojar de identidad a los jóvenes utilizando la Psicología oscura (ciencia de la manipulación y el control mental usada para motivar, persuadir, manipular o coaccionar a otros). A modo de ejemplo vea cómo les es inducido y condicionado un comportamiento específico a un grupo de monos en https://www.youtube.com/watch?v=0rlvzqgWzns . Los resultados están a la vista: millones de jóvenes, formados bajo las premisas del Consenso de Washington, aceptan a priori como derechos fundamentales la propiedad privada, la libre empresa y el individualismo, porque las cosas “siempre han sido así”. Asumen que la verdad, lo bueno y el éxito únicamente son asequibles dentro del mercado. Quienes no acepten estas “verdades” de locos, fracasados, enemigos del progreso, comunistas no los bajan. Y en caso de atreverse a organizarse y protestar fuera de los sindicatos y partidos, la exclusión, la cárcel o el panteón es su destino.El modo de imponer su modelo a los gobiernos es, básicamente, inducir la corrupción e ineficiencia en los partidos, instituciones y políticos. Con puntual eficacia lo refuerzan premiando la ignorancia, la superficialidad, la traición y la codicia de los dirigentes locales previamente asimilados al sistema. Por esa causa, no hay país aliado de Estados Unidos donde no exista alianza entre las mafias políticas con las criminales, ambas sirven a las corporaciones controlando a la población con dádivas, terror y mentiras. En síntesis: no hay democracias sino Kakistocracias que mantienen al pobre en su miseria y al rico en su opulencia (Mészáros Itzván, 2017).En 2017, el fundador del FEM, Klaus Schwab dijo: “De lo que estamos muy orgullosos es de que penetramos en los gabinetes de los países con nuestros Jóvenes Líderes Mundiales. El mundo globalizado se gestiona mejor mediante una coaliciónmultinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil selectas. Ha llegado el momento de un nuevo paradigma de partes interesadas en la gobernanza internacional”. Entre sus propuestas incluyó los confinamientos masivos y eso sucedió con la pandemia tres años después. El Trasnational Institut (TNI) calificó al Foro como “un golpe de estado global silencioso” para capturar la gobernabilidad.Para nada. De todo hay evidencias. En enero de 2018 elAlbert Bourla (director ejecutivo de Pfizer) declaró: “Creo que es fascinante lo que está sucediendo. Es decir, la FDA aprobó la primera píldora electrónica. Es básicamente un microchip biológico que está en la pastilla y una vez que se toma la pastilla y se disuelve en el estómago envía una señal”. Para el 2025 (confirmado por el FEM) habrá ropa con pasaporte digital rastreable por Microsoft y, en 2030, será posible implantar teléfonos en el cuerpo con la tecnología 6G (Pekka Landmark, CEO de Nokia). Esto no es malo en sí mismo, sino que lo usen para el control poblacional. Será barato y sencillo controlar las mentes, registrar la huella de carbono por el consumo personal y controlar el crédito individual. El dinero habrá desaparecido.No todo está perdido, la gente comienza a ver en el capitalismo la fuente de la desgracia humana. Por esa causa los señores capitalistas, frente a las alternativas del patíbulo o la eutanasia, están generando terror paralizante con la amenaza de la guerra nuclear o más pandemias. Refiriéndose a esto, Michael Hudson, ex analista de Wall Street, expresó el 6 de junio pasado: “Las personas que están a cargo de la política estadounidense piensan que pueden hacer estallar el mundo. He trabajado con estas personas antes y realmente están dispuestas a hacer estallar el mundo si no pueden mantener la hegemonía y dominación” (Cita tomada de la columna de José Steinsleger, publicada en La Jornada el miércoles pasado). Esta declaración se complementa con lo dicho por John Kenneth poco antes de morir: “La globalización... no es un concepto serio. Nosotros, los americanos, lo inventamos para disimular nuestra política de penetración económica en otros países.Afortunadamente surgen despertares por doquier; seres dignos que buscan formas de organización horizontal y rechazan el modelo que desclasa, destruye y deshumaniza. Todos vamos en el mismo barco, en nuestro Titanic. El cambio climático, la contaminación, la guerra por el agua, etcétera, son algunas alertas de que debemos cambiar el rumbo o nos hundiremos.