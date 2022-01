Como España, México podría padecer aumentos del 300% en la luz, advierten

El coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados Federal, Ignacio Mier Velazco, afirmó que si México no atiende la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional, en unos años vivirá lo que hoy en día experimenta España, con aumentos del 300 por ciento del costo de la luz.Y es que dijo que actualmente tres grandes empresas controlan los precios de la energía en el país ibérico, mediante los denominados “fondos de inversión”, lo que ya está ocurriendo en el territorio nacional.“Esas empresas generadoras (de electricidad en México) ya fueron compradas por los mismos fondos de inversión que en España y los fondos de inversión no tienen cara, no tienen rostro, son capitales financieros de diferentes partes del mundo”, expuso.El Legislador federal, quien participó en la Asamblea Informativa para la Reforma Eléctrica que se discute actualmente en el Congreso de la Unión, bromeó diciendo que si se quiere entablar una demanda contra éstos, “hay que ir a hacer un juicio a la galaxia de Neptuno porque no los podemos ver”.Coincidió con lo alertado por funcionarios de la empresa productiva del Estado de que si la situación continúa como hasta ahora, en 2030 ya no existirá la CFE, sino empresas que controlarán el mercado eléctrico mexicano.“Ahorita ya tienen el 61por ciento del negocio (…) el mercado eléctrico en México es uno de los 20 más grandes del mundo, por eso es un pastel muy apetitoso, hoy nos está costando a los mexicanos haber entregado en 15 años el 61 por ciento del mercado eléctrico, 440 mil millones de pesos al año”, aseguró.Ignacio Mier detalló que tener paradas las plantas generadoras de energía implica una erogación de 215 mil millones de pesos anuales, en mantenimiento y pago de sueldos y prestaciones salariales a los trabajadores adscritos a éstas.“Esto es todo el presupuesto para 11 millones de adultos mayores, es lo que destinamos para los adultos mayores, le podríamos dar el doble de la pensión que se aprobó este año en el presupuesto que es de 3 mil 100 pesos”, afirmó.Además, en su visita a Xalapa, acotó que a los privados deben pagarles 225 mil millones de pesos, así estas plantas no estén operativas.“Sumando ambos montos, es todo el presupuesto de todo un año de todos los programas sociales en México, de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro, de las Becas Benito Juárez de los apoyos a personas con discapacidad, de las pensiones a los adultos mayores, eso es lo que está en juego”, destacó el líder de los legisladores morenistas en San Lázaro.