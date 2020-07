Como nunca se ha procurado la igualdad entre hombres y mujeres en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que como nunca se ha procurado la igualdad entre hombres y mujeres en México.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que estas acciones de equidad se realizan en dos vertientes: en el ámbito económico se ha ayudado a las mujeres más pobres y que los programas sociales lleguen de manera igualitaria, tanto a hombres como a mujeres.



“Estamos llevando a cabo muchas acciones en beneficio de niñas, adolescentes, de mujeres. Les comentaría que como nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes: Primero, en lo económico-social, es decir, se está ayudando mucho a las mujeres de más pobreza, las más necesitadas, eso nunca se había visto. No es poca cosa en un país como el nuestro, donde desgraciadamente ha habido mucha desigualdad, una monstruosa desigualdad, en ese sentido se ha apoyado mucho a las mujeres.



“Y también se ha procurado que tengan igualdad con relación al hombre que en los beneficios que otorga el gobierno con presupuesto público se considere a mujeres y a hombres en igual de circunstancias. No son los programas de antes, todos dirigidos a hombres”.



En Palacio Nacional y acompañado de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (SEGOB), el mandatario indicó que bajo su administración se ha impulsado que mujeres trabajen en labores que antes eran solo realizados por hombres.



“Hasta en el programa ‘Sembrando Vida’ ahora participan muchas mujeres. Desde luego la mujer siempre ha trabajado en el campo, siempre ha trabajado en las actividades y es muy importante que se conozca, para que se tenga la idea de que el gobierno está atendiendo lo que consideramos más importante, la justicia y la búsqueda de la igualdad”.



“Eso es lo más importante, el que podamos llevar a la práctica el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres mujeres y hombres”.



En este sentido, el presidente López Obrador aseguró que bajo ese criterio inicia la transformación, y “todo lo demás es accesorio. Lo principal es que no haya desigualdad, económica, social, y en México la desigualdad se ha producido fundamentalmente por la corrupción que ha imperado”.



“Esa es la causa de la desigualdad, la corrupción, por eso en el gobierno estamos empeñados en acabar con la corrupción, en que no haya grupos predilectos, que no haya una minoría que se adueñe del gobierno y del presupuesto. Por eso también la austeridad, el que no se quede todo el dinero en el mismo gobierno, en aparatos para todo, pero solo gasto burocrático, sino que le llegue el apoyo de manera directa a la gente, esto ha costado que se entienda, pero ahí vamos poco a poco”, agregó.