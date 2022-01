Como todos los municipios, el mío también está saqueado: Alcalde de Tlacotalpan

Aunque evitó pronunciarse abiertamente sobre las condiciones en que recibió la administración municipal, alegando que se encuentran revisando la documentación de la entrega-recepción; el alcalde de Tlacotalpan, Luis Medina Aguirre, reconoció que su antecesor, Christian Romero Pérez, le entregó unidades vehiculares en mal estado y descompuestas y oficinas sin materiales, equipos de cómputo e impresión.“No me gustaría hacer una descalificación al Gobierno anterior, lo que sé es que en todos los municipios como el mío están saqueados, en malas condiciones, no hay el material ni siquiera básico o necesario para empezar a trabajar, los oficios incluso Regidores me los pasan a mano”, exhibió.En entrevista criticó que pese a la disposición que tuvo el exmunícipe en el cambio de Gobierno, la forma en que se llevó a cabo la transición no fue la más adecuada.“Afortunadamente hay fotografías, hubo entrega- recepción. La administración anterior estuvo, en los mejores sentidos, trabajando en coordinación con nosotros. No comparto las formas de irse y las formas de dejar, porque creo que es una falta de respeto para el que llega”.El edil tlacotalpeño mencionó que necesita esperar a los primeros días de febrero, que ya haya una dictaminación para dar un aviso oficial sobre las irregularidades encontradas en la pasada gestión de Romero Pérez.“Iremos mejorando poco a poco, tenemos que sacar a flote este barco, el Ayuntamiento como queda y aparte seguir con las actividades de Fiestas de La Candelaria, las autoridades competentes serán las que harán el dictamen, fincarán las responsabilidades”, comentó.Señaló que servicios esenciales como el de Limpia Pública están operando, aunque precisó que de los dos camiones uno está funcionando, por lo que con el apoyo de “amigos”, que le han prestado unidades a cambio de colocarle el combustible, ha podido recolectar los desechos que se generan en esta ciudad patrimonio de la humanidad.“Las unidades de policía en malas condiciones, sin llantas, sin servicios; creo que eso no debería pasar”, cuestionó al asegurar que si se encuentran anomalías en el manejo de los recursos públicos en los cuatro años anteriores, presentará las denuncias correspondientes.“Si hay necesidad de denunciar sí, si los daños son graves. Se estila mucho ahora rentar mobiliario en los Ayuntamientos y entonces llegas y te encuentras espacios vacíos, sin computadoras, sin impresoras, sin hojas (…) he sido muy respetuoso con la persona que salió, con la administración anterior pero creo que no fueron las formas”, manifestó Luis Medina Aguirre.