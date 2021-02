Como Yunes, Gobierno descalifica a quienes exigen pago de adeudos, acusan empresarios

Integrantes de la agrupación Empresas SOS lamentaron que la administración actual los esté descalificando como lo hizo el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, al decir que empresarios veracruzanos querían cobrar adeudos por millones de pesos sin que fueran comprobados.



De acuerdo con el presidente de Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) debe informar el nombre de las empresas que supuestamente son “fantasmas”, pues no se debe generalizar a todo el sector.



Mencionó que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, acusó que habían aparecido empresas que pretendían cobrar mil millones de pesos, sin presentar contratos ni facturas, ni justificar de alguna manera todo eso, razón por la cual no se han pagado los adeudos.



“Nosotros venimos a decirle al Gobernador que no somos empresas ‘fantasma’. Traemos contratos, traemos facturas, traemos toda la justificación de nuestros casos. No somos ‘fantasma’, somos empresas reales y por eso estamos dando la batalla. Estamos legalmente constituidas, no somos simulación de nada”, fustigaron.



Además, con una protesta junto a Palacio de Gobierno, reiteró la solicitud al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de cumplir con el pago del adeudo que se tiene desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.



“Traíamos un reclamo de 400 millones de pesos pero ha venido disminuyendo no porque hayan pagado, sino porque muchos empresarios ya entablaron procesos vía legal; entonces ya los vamos descontando. No sabemos en este momento cuánto es el adeudo pero debe ser más o menos 100 millones de pesos”.



Recordó que la recomendación 155/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que aceptó la SEFIPLAN tenía un plazo de 15 días hábiles para entregar reportes, a través de los cuales se debía comprobar el cumplimiento de la recomendación pero dijo, sólo se entregó un legajo con verdades a medias.



“Entregaron un legajo de documentación como comprobación de la reparación de daño, obviamente esto también es como verdades a medias, porque entregan oficios que dicen que están solicitando los dictámenes; entregan oficios donde dicen que están solicitando las revisiones como una justificación de la reparación de daño. Para nosotros esto es sencillo; la reparación del daño es que nos paguen”.



Castañeda Nevárez señaló que hay casos de adeudos muy rezagados de 8 años por montos de 30 mil a 80 mil pesos, dinero que dijo, se lo gastan los funcionarios en una cena.



Finalmente, consideró que el no pagarles es un acto de represión que la administración estatal ha emprendido en su contra por la lucha que han iniciado para que les cubran los adeudos, lo cual “no habla bien de un Gobierno en el que la sociedad confió que vendría un cambio”.