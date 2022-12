Compañeros de la Escuela Secundaria General No. 5 dan el último adiós a Yesenia

Alumnos, profesores y familiares despidieron a Yesenia Lilia Martínez Ovando estudiante de la Escuela Secundaria General No. 5, quien fue asesinada este fin de semana en la colonia Santa Isabel II de Coatzacoalcos.En la explanada de la institución dieron el último pase de lista donde mencionaron a Yesenia, ahí sus compañeros de clase del 2 D, gritaron presente cuando se leyó su nombre y guardaron un minuto de silencio.La menor de 13 años, desapareció el sábado por la noche y fue hallada sin vida el domingo por la mañana en un lote baldío de la calle Faisanes del sector.El cuerpo de Yesenia llegó a la escuela en un féretro color blanco cargado por seres queridos y algunos de sus compañeros de grupo en medio de una lluvia de aplausos.En medio del llanto de estudiantes de la secundaria, profesores recordaron que Yesenia era una joven muy aplicada y llamaron al resto de los alumnos a hacer cosas positivas para honrar su memoria.“Hoy estamos reunidos por un motivo devastador para todos nosotros, sabemos que el sentir las emociones están a flor de piel, nosotros con respeto y cariño, recibimos por última vez a nuestra alumna para darle un adiós, con cariño, sabemos que no hay palabras que logren expresar el sentir y el dolor de todos aquellos que fueron tocados por Yesenia en su momento, amigos, compañeros, maestros, familia, no hay palabra alguna que pueda salir de nosotros que pueda llenar eso.Esto nos lleva a una profunda reflexión para buscar dentro de nosotros algún recuerdo que honre su memoria y sin importar nuestras creencias”, refirió una de las maestras que tomó la palabra en la despedida de Yesenia.Yesenia será sepultada la tarde de este lunes en un panteón de la ciudad.