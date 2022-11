Comparecencia de SEGOB evidencia falta de estrategias contra feminicidio: Activista

Las declaraciones que hiciera el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en referencia a que la violencia feminicida ha bajado, sólo evidencia la falta de estrategias y de resultados de parte de la 4T en cuanto a esta situación que enfrentan las mujeres, indicó Luz María Reyes Huerta, integrante de Marea Verde Altas Montañas.Sostuvo que es lamentable que en su reciente comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario solamente se concretó a dar evasivas y no una respuesta clara y puntual sobre qué se está haciendo.“Sobra decir que tampoco es que apliquen la Ley y se ve que en la Fiscalía tampoco da resultados en atender la violencia. Realmente esto lo hemos estado viendo desde que este Gobierno se instauró”.La feminista expresó que los datos ahí están y hablan por sí solos, incluso los grupos e instituciones son los que se han encargado de hacer la contabilización de casos, pues la autoridad se empeña en negar la problemática.Pero este actuar responde, indicó la entrevistada, a que no existe ninguna estrategia clara ni hay resultados porque no está haciendo nada el Gobierno y dependencia procuradoras de justicia.“Eso claro que nos ha preocupado pero también ocupado porque nosotras estamos resistiendo desde nuestros espacios, tratando de sostener y seguir denunciando lo que enfrentamos diariamente las mujeres”.Es de recordar que hace algunos días Cisneros Burgos aseguró que el índice de violencia feminicida ha bajado en este Gobierno, que se actúa con la Ley para prevenir el ilícito y se aplica sin distingo.