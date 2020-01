Comparecencias “salieron muy bien”; Congreso no prevé cambiar formato

Al concluir las comparecencias de los secretarios de despacho que realizaron la glosa del Informe de Gobierno, la del Gobernador que amplió el estado que guarda la administración pública estatal y la de los cinco titulares de los órganos autónomos que rindieron sus informes de labores, no hay necesidad de modificar los formatos.



Rubén Ríos Uribe, diputado presidente del Congreso del Estado, añadió que podría analizarse en qué se puede mejorar la calidad de las comparecencias, sin embargo, por el momento, el formato de las mismas se mantiene.



Dijo que las comparecencias “salieron muy bien” ya que fue evidente la pluralidad que hubo en todos los grupos legislativos y los diputados cuestionaron lo que consideraron pertinente.



“Se acabaron las prácticas burdas de los dictados y las preguntas a modo, todo fluyó conforme al formato e incluso (en la comparecencia del Gobernador ante el pleno) hubo un poco de exceso de tiempo, tanto al Ejecutivo como a los compañeros diputados; pero todo es en beneficio al pueblo de Veracruz para que tenga la transparencia y la rendición de cuenta que exige”.



Reconoció que siempre es bueno mejorar y no descartó que en el futuro se pudiera analizar el formato de las comparecencias, a fin de ver en qué se puede elevar la calidad.



Por ello, agregó, no es inviable tener una sesión de trabajo con los diputados para ver de qué manera se puede mejorar el formato siempre buscando mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.



“Pero hasta el momento, el formato de las comparecencias se mantiene, siempre y cuando haya alguna modificación de la Junta de Coordinación Político, lo cual no lo veo viable”, concluyó.