Comparte con mamá en su día y manda el video

participan en la celebración por el “Día de la Madre” pero además, por el festejo de niños y niñas que disfrutan el cierre del mes de abril, queremos enlazar ambas celebraciones involvidables y, hacemos la siguiente:A enviar un video en el que se observe a su hijo o hija, solos o acompañados de su mamá o hermanitos, realizando alguna actividad divertida y/o ingeniosa como cantar, bailar, jugar, imitar, declamar o actuar, para homenajear a su madre, el cual debe de tener un mínimo 10 segundos y máximo 1 minuto.1.- Podrán participar videos de niños/as de todos los municipios del estado de Veracruz que tengan desde 1 hasta 10 años.2.- Los interesados pueden mandar su video en alguna de las 3 vías: a) por inbox a nuestro facebook; b) [email protected] y c) compartidos en la nube.3.- El video debe acompañarse con los siguientes datos: nombre completo del infante, el de su madre y número de teléfono dónde se pueda comunicar personal de este medio en caso de que resulte ganador. De no ser por teléfono, se usará la dirección del correo electrónico o el dato del medio por el que se haya hecho llegar el material.4.- Los videos se reciben a partir de este día hasta el último minuto del 12 de mayo de este año y pueden ser grabados con la camára del teléfono celular o cualquier cámara de video.5.- Los videos se publicarán en laen el orden en que se reciban con el hashtagpara que sea fácil localizarlos.6.- Los videos ganadores serán los que tengan máshastalos ME GUSTA recibidos después de esa hora ya no serán tomados en cuenta para elegir al ganador, la decisión no será objeto de controversia.7.- Habrá 2 ganadores: un niño y una niña, cuyos nombres serán dados a conocer el martes 17 de mayo en nuestra edición de alcalorpoltico.com; a través de nuestras redes sociales y comunicándolo directamente al ganador y la ganadora.8.- El ganador y ganadora recibirán una tablet (tabE7 Lenovo) (en empaque de origen) que será entregada en nuestras oficinas en caso de que así lo deseen o será enviada a su domicilio de cualquier región del Estado por servicio de paquetería.Nota.- Los mejores videos recibidos serán puestos en nuestro portal y redes sociales a partir del día 12 de mayo.TÉRMINOS Y CONDICIONESLa mecánica se desarrollará conforme a las siguientes etapas:1. Recepción de videos participantes.2. Pubicación de los videos.3. Votación y determinación de videos ganadores.4. Entrega/envío de premios1. El contenido del video debe ser gracioso o ingenioso o por virtudes artísticas que fomenten el respeto y la sana convivencia.2.- No se tomarán en cuenta los videos que denoten contenido sexual, agresivo, violento o cualquier otra temática que atente contra la dignidad de los menores.3. Al participar, los adultos que envían los videos aceptan los términos y condiciones antes señalados al mismo tiempo autorizan la publicación de los videos con el rostro de sus hijos sin bloquear o difuminar, eximiendo de cualquier responsabilidad legal al medio de comunicación.