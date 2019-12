Comparte Secretario de Gobierno la Nochebuena con familiares de pacientes del CAE

El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pasó la Nochebuena con familiares de personas hospitalizadas en el Centro de Alta Especialidad (CAE), Dr. Rafael Lucio, en la ciudad de Xalapa, donde compartió una sencilla cena con los presentes.



Aproximadamente a las 23:00 horas y únicamente acompañado por dos personas, el funcionario estatal llegó a solicitar permiso para ingresar al hospital por el lado de Urgencias, donde detuvieron su vehículo para informarle que no estaba permitido el paso para autos particulares.



Luego de que el Secretario expuso que sólo acudía unos minutos para entregar la cena a quienes ahí esperaban noticias de sus familiares enfermos, se le abrió el paso a él y sus dos acompañantes.



A su llegada al área de Urgencias, se inició con la entrega de té de frutas y bocadillos, por parte de los dos jóvenes que iban con él, además de unos cobertores para quienes pasarían la Nochebuena esperando a sus familiares enfermos en las bancas del hospital.



Cisneros Burgos recibió peticiones de apoyo y también muestras de agradecimientos por parte de los presentes, ya que muchos de ellos venían de otros municipios e incluso no tenían recursos para los medicamentos que les solicitaban.



Al respecto, el Secretario de Gobierno anotó todas las peticiones y se comprometió a resolverlas.



Fue aproximadamente una hora, la que compartió el funcionario estatal con los familiares de pacientes del CAE, con quienes estuvo platicando y también cenando en las bancas del hospital.



“Gracias por venir y acordarse que aquí estamos muchos pasando frío y no tenemos a donde ir porque no somos de aquí”, me comentó uno de los presentes, mientras otra de las familiares le dijo que dicho gesto era de reconocerse, ya que ningún funcionario dejaba su cena en su mesa para ir a compartir en un hospital.



Posteriormente, Eric Cisneros deseó una feliz Navidad y pronta recuperación para todos los que se encontraban pasando por un problema de salud en la Nochebuena, les dio el abrazo de Navidad a cada una de las personas presentes y se despidió, motivo por el cual, fue despedido con aplausos del área de Urgencias del nosocomio.



A su salida, donde también dejó unos bocadillos al área administrativa y a los elementos policiacos que resguardaban la entrada, al funcionario estatal se le cuestionó si era recurrente que hiciera este tipo de acciones.



“No es nuevo, tengo una hermana que pasa casa por casa a regalar juguetes en alguna comunidad el 6 de enero y yo hago esto desde hace mucho; algunas veces voy, otras mando a que se entregue. Hoy se hizo notar porque tengo un cargo, pero no es la primera vez que lo hago”, expuso mientras se despedía de los elementos que resguardaban la entrada al hospital por el área de Urgencias.