Complace a AMLO aprobación de reforma al artículo 4° que garantiza entrega de apoyos sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se siente complacido de que ayer martes se haya aprobado en la Cámara de Diputados la reforma al artículo Cuarto Constitucional para garantizar la entrega de apoyos económicos para adultos mayores, niños con discapacidad, así como becas para estudiantes y el derecho a la salud.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal agradeció el que la mayoría de los diputados hayan votado a favor de esta reforma, y acusó que sólo los legisladores el Partido Acción Nacional (PAN), uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos independientes votaron en contra.



“Me place que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados que se eleve a rango constitucional el derecho a las pensiones para adultos mayores, a niños pobres con discapacidad, el derecho de jóvenes de escasos recursos a una beca para estudiantes en todos los niveles educativos y el derecho del pueblo a la salud".



Y agregó: "Lo más importante es que en la Constitución hay, desde hace tiempo, derechos que son artículos muertos: el derecho a la salud, se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos en proceso de garantizar al pueblo ese derecho porque puede haber enunciados pero no se cumplen, que no se lleva al realidad”.



El mandatario indicó que uno de los transitorios aprobados en la cámara baja es garantizar estos derechos nunca habrá una disminución en el presupuesto, y resaltó que se haya aprobado por mayoría.



“Por dos terceras partes porque es reforma constitucional, solamente no votó por estos derechos sociales el PAN, todos los del PAN en contra, creo uno del PRD y dos independientes en contra y los demás a favor, algo que les agradezco mucho porque esto es justicia, es bienestar, esto es apoyo al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a los más vulnerables”.



Recordó que la reforma aprobada ahora pasará al Senado donde espera que también se apruebe por mayoría, “para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe".



“Esto es un avance importantísimo, es establecer el estado de bienestar en nuestro país y es muy importante porque como es reforma constitucional, no van a poder darle marcha atrás en el futuro, porque –toco madera–, no van a regresar los conservadores”.



Al mostrar una gráfica de cómo votaron los diputados, el presidente apuntó que esto muestra de qué lado están los conservadores.



“Imagínense, oponerse a la pensión a adultos mayores, oponerse a la pensión para niños con discapacidad, a que los que no tienen seguridad social no tengan acceso a salud, a las becas para estudiantes. Pero sí votaron a favor del Fobrapoa, de convertir deudas privadas en públicas, por solo mencionar un caso. Eso es lo que nos hace distintos. Claro que somos libres (de votar), pero fuera máscaras, porque lo que más molesta es la hipocresía, cómo se disfrazan”, concluyó.